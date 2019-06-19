"Bizim güçlü ve büyük bir Türkiye olmamız lazım"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, S-400 geriliminin temel nedeninin, Türkiye'nin kendi savunma şemsiyesini, kendi milli savunma sistemlerini geliştirebilecek altyapıya sahip olmasını engellemek olduğunu kaydetti.

Florya Sosyal Tesislerinde düzenlenen, "Alevi Anadolu İnanç Önderleri Birliği Buluşması"nda Kurtulmuş, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, bugünkü gazetelere bakıldığında Türkiye'nin hangi meydan okumalarla karşı karşıya kaldığının açık olduğunu anlattı.

Türkiye'nin bir taraftan S-400 krizi üzerinden ABD ile yüksek bir gerilim, bir taraftan da F-35 krizi ile aynı şekilde büyük bir kriz yaşadığını dile getiren Kurtulmuş, "Diğer taraftan hemen sınırlarımızın güneyinde PYD ve YPG’ye olağanüstü destekler verilerek bölgenin yeniden dizayn edilmeye çalışıldığı, yeniden bölgenin bir şekilde değiştirilmeye çalışıldığı, son derece ağır bir siyası tavırla karşı karşıya kalıyoruz." diye konuştu.

"Aynı şekilde Doğu Akdeniz’de hemen Kıbrıs’ımızın yanında Türkiye olarak doğal gaz arama faaliyetlerimizi, petrol arama faaliyetlerimizi yoğunlaştırdıkça ve ciddiyetleştirdikçe dünya alem yolun karşısına geçiyor." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Başta Güney Kıbrıs, yani Rum yönetimi olmak üzere Türkiye’nin petrol aramasından bir şekilde rahatsızlık duyduklarını ifade ediyorlar. Dünyanın bütün orduları burada. Amerika, Rusya, Fransa, İngiltere. Zaten İsrail büyük bir silahlı güce sahip bu bölgede... Bu coğrafyada hem askeri birlikleri var hem olan birliklerinin sayısını arttırıyorlar hem de Doğu Akdeniz’deki savaş gemileri üzerinden yeni bir denge oluşturmaya çalışıyorlar."

ABD ile İsrail'in önümüzdeki günlerde Filistin'de yüzyılın planını harekete geçirmeye çalıştığını kaydeden Kurtulmuş, bu planla Filistin'deki yönetimin tamamen yok edileceğini belirtti.

Bu coğrafyada oynanan oyunu anlayan, gören ve bu oyunu bozma iradesini ortaya koyan yegane ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye yakalamış olduğu bu ivme ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, güçlü ve muktedir bir Türkiye olarak yolumuza devam etmek için gayret gösteriyor. 'Oyunları görüyoruz' diyor. Başkaları da bizim oyunları gördüğümüzün farkında. Sadece şu S-400 krizi ile ilgili konuşulmayan bir meseleyi konuşmak isterim. S-400 acaba Amerika ile Rusya arasındaki çatışmadan dolayı mı böyle bir gerilim yaşıyoruz? Hayır değil. Şunu biliyorlar. Eğer Türkiye bu şekilde devam ederse Allah’ın izniyle birkaç sene içerisinde kendi savunma şemsiyesini kurabilecek, kendi milli savunma sistemlerini geliştirebilecek bir altyapıya sahip olacak. İstiyorlar ki Türkiye bunu yapamasın. Nasıl bir zamanlar İHA'lar ve SİHA'ları yapmamamız için her türlü imkanlarını seferber ettilerse şimdi de bu adımı atmamızı istemiyorlar. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim bizim güçlü ve büyük bir Türkiye olmamız lazım. Bu oyunları bozmak sadece oyunların farkına varmakla olacak şey değildir. Güçlü olmakla, muktedir olmakla ilgili bir husustur."

Türkiye'nin, 1970'li yıllarda sağ-sol kavgasında neler kaybettiğinin hatırlanmasını isteyen Kurtulmuş, Türkiye'nin son 35 yılında, PKK terör örgütü yüzünden ne kadar büyük iktisadi ve insan gücü kaybına uğradığının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Numan Kurtulmuş, "Bütün bunların amacı Türkiye'nin güçlü olmasını engellemek ve Türkiye'nin kendi içerisinde problemli hale gelmesini sağlamaktır. Onun için ne diyoruz? Büyük paydada buluşacağız. Ne mezhebimize ne meşrebimize ne etnik kökenimize ne dinimize, diyanetimize ne siyasi ayrımlarımıza bakarak birbirimizden ayrı konumlarda bulunmayacağız. Eğer güçlü ve büyük Türkiye hedefine inanıyorsak bütün bu söylediğim farklılıkları tali olarak göreceğiz. İkinci planda göreceğiz ve güçlü bir Türkiye için yürümenin hesaplarını yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

Herkesin Hazreti Adem’in soyundan geldiğini ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bizi birbirimizden ayırt edebilecek, ayrı noktalara düşmemizi sağlayacak hiçbir şeyimiz yoktur. Farklılıklarımız var mı? Tabii ki var. İnsan olarak her birimizin farklılıkları var. Hatta iki kardeşin bile farkı olur, aynı evde yaşayan. Dolayısıyla bu farklılıklarımızı zenginlik vesilesi olarak kabul edeceğiz. Hiçbir kimsenin bir diğerinden anadili şu ya da bu diye farkı yoktur. Hiç kimsenin bir diğerinden kendisinin rengi şu renk ya da bu renktir diye farkı yoktur. Beyazın derisi siyah olana ya da anadili başka bir şey olanın bir diğerine en ufak üstünlüğü yoktur. Allah tarafından değerli bir şekilde ondan hakkıyla korkanlara bir üstünlük söz konusudur. O da bizim belirleyeceğimiz bir şey değil. Cenab-ı Hakk’ın belirleyeceği bir şeydir. İster Alevi olsun, ister Sünni olsun. İster şu mezhepten olsun, ister bu mezhepten olsun, kim Allah’ın varlığına inanıyor ve peygamberi Hakk Resullullah kabul ediyorsa hepimiz kardeşiz, hepimiz aynı dairenin içerisindeyiz. Bunlar üzerinden bu milleti kimsenin ayrıştırmasına fırsat vermeyeceğiz. Esas meselemiz büyük Türkiye yürüyüşünü engelleyenlerle mücadele etmektir. Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye’yi muhtaç etmek için Türkiye’nin bu bağımsız yürüyüşüne engel olmaya çalışanlara cevabını vereceğiz. Cevabımızı sandıklarda demokratik bir şekilde vereceğiz."

Daha sonra Sancaktepe'de bir restoranda düzenlenen Ordulu Gençlerle Buluşma programına katılan Kurtulmuş, Türkiye'nin bulunduğu şartları dolayısıyla İstanbul seçiminin önemli hale geldiğini, 23 Haziran'da AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a geri adım attırabilecek bir sonuç elde edebilirlerse Türkiye'yi yeniden güçlü bir Türkiye olma istikametindeki bu yürüyüşünün akamete uğratılmasının amaçlandığını söyledi.

23 Haziran seçimlerinde, PKK ve FETÖ elebaşlarının, AK Parti'nin karşısında kim varsa o adaya destek vereceklerini açıkladığını belirten Kurtulmuş, oyunun bu kadar açık olduğunu ve İstanbul seçiminde Binali Yıldırım'a oy verilmesini istedi.