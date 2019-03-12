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“Bizim gönül coğrafyamız sadece Anadolu ile sınırlı olmamalı”

81 ilden gelen il müftülerinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Kardeş Şehir Çalıştayı’nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bizim gönül coğrafyamız sadece Anadolu ile sınırlı olmamalı” dedi.

12 Mart 2019 Salı 22:03
“Bizim gönül coğrafyamız sadece Anadolu ile sınırlı olmamalı”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Kardeş Şehir Çalıştayı’na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen çalıştaydakonuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Anadolu insanının Diyanet İşleri Başkanlığına, emanet ettiği hayırları yedi kıtada pek çok yere ulaştırdıklarını ifade ederek, bunun büyük devlet ve millet olmanın işareti olduğunu söyledi.

Ülkemizde milyonlarca mülteci bulunduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, “Bu insanlar burada da olsa, sınırların ötesinde de olsa biz onlara yardımcı olmak zorundayız” dedi.

Medine’de Mekkelilere yardımcı olan Ensar’ın sadece Medine’de kalmayıp dünyanın çeşitli yerlerine i’la-yıkelimetullah için gittiklerini kaydeden Başkan Erbaş, “Bizim gönül coğrafyamız sadece Anadolu ile sınırlı olamaz, olmamalı. Ecdadımız bundan dört yüz sene önce buradan kalkmış Nijerya'ya gitmişler, Afrika'nın ortalarına kadar gitmişler. Kervanlarla o bölgelere yardım götürmüşler. Gittikleri yerlerde cami de yapmışlar” diye konuştu.

Ecdadın, zorlu şartlar altında uzak diyarlara kardeşlik duygusuyla yardım götürdüğünü belirterek Başkan Erbaş, TDV marifetiyle 145 ülkeye milletin emanetini,ulaştırdıklarını ifade etti.

Müftülük görevinin ağır bir sorumluluk olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Biz milletimizin önderleriyiz, rehberleriyiz, imamlarıyız. Müftü, o şehrin, o ilin, manevi mimari, manevi rehberidir” şeklinde konuştu.

Geçmişte ‘Kardeş Şehir’ vesilesiyle güzel çalışmalar yapıldığını belirten Başkan Erbaş, “Milletimizin umudunu, bizlere olan güvenini hayra dönüştüreceğiz inşallah” diye konuştu.

İnsan yetiştirmenin önemini vurgulayan Başkan Erbaş, kardeş şehirlerdeki cami, Kur’an kursu gibi yapılan eserlerin yanı sıra, oralardan öğrenci getirip okutma noktasında da müftülerden katkı sağlamalarını, destek olmalarını istedi.

Çalıştayda,Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay,Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 22:03
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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