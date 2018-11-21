"Bizim filmlerimiz Hollywood'u 50'ye katlar"

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - "Deliler: Fatih'in Fermanı" filminde, tarihte Kazıklı Voyvoda olarak da tanınan "Vlad Tepeş"i canlandıran oyuncu Erkan Petekkaya, "Senaryo, hikaye açısından inanılmaz iyiydi ve dünya sinemasını belki de yerinden oynatırız. Çünkü öyle hikayelerimiz var." dedi.

Petekkaya, 23 Kasım'da izleyiciyle buluşacak filme ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deliler Birliği"nin adını daha önce hiç duymadığını belirterek, "Bu tür filmler tabii zor. Ama bu filmlerin zor olmasının nedeni hikayesinden değil. Bizim tarihimiz gerçekten inanılmaz hikayelerle dolu. Yani Hollywood'da çekilen filmleri 50'ye katlayacak hikayelerimiz var bizim. Yaşanmış, hepsi gerçek hikayelerimiz var. Ama bunları filme çekmek çok zor. Çünkü bu bir dönemi anlatıyor ve dönem hikayesi çekmek zaten başlı başına zor bir iş. Kostümü, mekanları, her şeyiyle çok zor." diye konuştu.

Türk sineması ve dizilerinin günümüzde iyi bir noktaya geldiğinin altını çizen Petekkaya, şunları kaydetti:

"Türk sineması, dizileri, Türk oyuncuları, teknik ekibi, yönetmen ve yapımcıları artık yavaş yavaş bu tür filmler çekebilecek teknik aşamaya geldi. Bunu sağlayabilecek aşamaya geldiler. Bundan sonra yani Deliler'den sonra eminim böyle birçok film çekilecektir. Senaryo, hikaye açısından inanılmaz iyiydi ve dünya sinemasını belki de yerinden oynatırız. Çünkü öyle hikayelerimiz var. Hollywood'un ve Avrupalıların hikayesi artık bitti. Anlatacak bir şeyleri kalmadı. Halbuki bizde o kadar çok ve öyle hikayeler var ki. Öyle şanlı, güzel bir tarihimiz ve inanılmaz bir geçmişimiz var. Bizim mesela müzelerimiz var. Amerika'ya gidin müzeleri mi var?"

- "Bazı roller bıçak sırtı oluyor"

Başarılı oyuncu, oynadığı rolün kendisi için çok zor olduğunu vurgulayarak, "Bu rolü oynarken korktum, gerçekten çok korktum. Sete gittim ve ilk 3-4 gün sete çıkmadım. Aksaray'a gittim ve ben biraz daha düşüneceğim dedim. Bir hafta kendimi odaya kapattım. Odadan dışarı çıkmayıp çalıştım. Yine de çok korktum, 'Ben bunu oynayamacağım' diye. Ondan sonra çıktım oynadım ama nasıl oldu bilmiyorum. Filmi henüz izlemedim. Fragmanı izledim. Dilerim iyi olmuştur. Benim için çok zor bir roldü. Bir başkası için çok kolay olabilir. Onu bilemiyorum. Ama bıçak sırtı bir roldü." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu olduğu için, kötü bir karakter de dahil her rolü canlandırabileceğine işaret eden Petekkaya, Vlad Tepeş rolünün zorluğuna dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Bazı adamları oynamak zor olur. Bir de benim hiç alışık olmadığım, hiç içinde bulunmadığım bir ortam, bir setti. O yüzden korkmuş olabilirim. Vlad Tepeş de gerçekten tarihe damgasını vurmuş, enteresan bir adam. Yoksa kötü ya da iyi olması beni çok ilgilendirmiyor. Film bu. Kötüler olmasa iyilerin tadı çıkmaz. O zaman iyiler kendi başına ne yapacak. Meslek hayatımda hiçbir zaman öyle bir korkum olmadı. Sonuçta bazı roller insanı korkutuyor. Mesela 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde Ali Kaptan diye bir rol oynamıştım. O rolde de çok korkmuştum. Çünkü bazı roller bıçak sırtı oluyor gerçekten. Kötü tarafına düşerseniz yanarsınız. Yanarsınız derken, insan kendi kendine yanar."

- "Deliler de Vlad da gerçek"

Erkan Petekkaya, oyuncuların canlandırdığı rol istediği gibi olmadığında çok mutsuz olduğunu söyleyerek, "İnşallah hiçbir oyuncu öyle bir şey yaşamaz. Korkusu buydu açıkçası. Başarabilir miyim, başaramaz mıyım? Ben buna yetecek miyim? Bu bir parça daha büyük bir oyunculuk gerektiriyor. Onun ayarını yapmak biraz zor. O ayar çok önemli ve onu yapıp yapamayacağımdan korktum açıkçası." ifadelerini kullandı.

Filmin yönetmenliğini üstlenen Osman Kaya'nın müthiş bir yönetmen olduğunu sözlerine ekleyen Petekkaya, şöyle devam etti:

"İnanılmaz bir teknik ekip vardı. Bu filmin tekniği çok zordu. Arkadaşlar inanılmaz çalıştı ve bence çok iyi bir film oldu. İnşallah seyirci de büyük keyif alır. Enteresan ve değişik bir film. İzlemeye alışık olduğumuz filmlerden biri değil. Gerçek bir hikaye. Deliler de Vlad da gerçek. Vlad, bu coğrafyada büyümüş. Fatih Sultan Mehmet ile birlikte büyümüş bir adam. Osmanlı Sarayı'nda, Osmanlı'ya düşman olmuş. Tarihte Vlad diye bir adam olmasının sebebi bu topraklarda yetişmiş ve büyümüş olması. Dolayısıyla enteresan bir film ve gerçek olması da çok önemli. Bir filmin hikayesinin gerçek olması, bence filmi birkaç kat daha etkileyici kılıyor."

- "Ekibin uyum içinde çalışması film için çok önemli"

Oyuncu Petekkaya, iyi yapılan her işi alacak birilerinin mutlaka olduğunu dile getirerek, "Çaycı da olsanız, iyi yaparsanız mutlaka birçok insan iyi çay içmek için size gelir. Güzel pasta yaparsanız, güzel pasta yemeye gelir. İyi doktorsanız doktorluğunuza gelir. Dolayısıyla bir insan işi güzel yaptığında ve ekip de iyi olduğunda iyi bir şey ortaya çıkar. Çünkü tek başınıza bir şeye yetemeyebilirsiniz. Bu bireysel bir iş değil. Burada kostümcü, yönetmen, yönetmen yardımcısı yani setteki herkes çok önemli. Sette bize çay getiren de benim kadar, yönetmen ya da yapımcı kadar önemli. Bu öyle bir iş. Dolayısıyla ekibin de bir uyum içinde çalışması çok önemli. Bunlar da çok etkiliyor. Çok şükür bizim ekibimiz de böyleydi. Bu da büyük bir avantaj kattı bu filme." diye konuştu.

Senaryosunu Mustafa Burak Doğu ile İbrahim Ethem Arslan'ın kaleme aldığı filmde, Yetkin Dikinciler, Cem Uçan, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz, Hakan Yufkacıgil, Berat Efe Parlar, Rüzgar Aksoy, Gülşah Şahin Uçan ve Demet Tuncer rol aldı.

Yapım, Fatih Sultan Mehmet'in görevlendirdiği "Deliler" adlı askeri birlikte görev yapan bir grubun, Eflak Voyvodası Tepeş'in Osmanlı Cihan Devleti'nin Doğu Avrupa'daki topraklarında yaşayanlara uyguladığı zulmü sona erdirmek üzere gösterdiği mücadeleyi ele alıyor.

Aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapım, 23 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

