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"Bizim eserlerimiz ortada"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:- "Bizim eserlerimiz ortada. Bir eseri olmayan, bugüne kadar bir çivi dahi çakmamış olanların Afşin'de, Elbistan'dan da bu şekilde bir tezviratla benim kardeşlerimi rahatsız etmeye hakkı yoktur"

30 Kasım 2018 Cuma 18:33
"Bizim eserlerimiz ortada"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bizim eserlerimiz ortada. Bir eseri olmayan, bugüne kadar bir çivi dahi çakmamış olanların Afşin'de, Elbistan'dan da bu şekilde bir tezviratla benim kardeşlerimi rahatsız etmeye hakkı yoktur." dedi.

Ünal, bir tesiste, partisinin büyükşehir belediye başkanı adayının kamuoyuna tanıtımına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, bir süredir özellikle Afşin ve Elbistan ilçeleriyle ilgili sürekli bir dezenformasyon oluşturulduğunu belirtti.

Elbistan Şeker Fabrikası üzerinden, "çiftçinin pancarı tarlada kaldı", "Afşin-Elbistan Termik Santrali el değiştirdiği için oradaki taşeronların işsiz kalacak" şeklinde söylemlerle yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığını aktardı.

Özellikle Afşinli ve Elbistanlı vatandaşlara seslenen Ünal, "Bizim kalbimiz, gönlümüz, kulağımız ve gözümüz şehrimizin üzerindedir. Biz ne Elbistanımızla ilgili ne Afşinimizle ilgili en ufak bir şeyin aksamasına ya da bir şeyin herhangi bir şekilde geri kalmasına, yapılmamasına, herhangi bir mağduriyete ya da haksızlığa asla müsaade etmeyiz." diye konuştu.

Ünal, belediye başkanları, milletvekilleri, ilçe başkanları ve AK Parti teşkilatları olarak her meseleyi yakından takip ettiklerini vurguladı.

Herhangi bir mağduriyetin yaşanmasına izin vermeyeceklerini belirten Mahir Ünal, şunları söyledi:

"En son Afşin-Elbistan Termik Santrali'nden 'işçi çıkartılacak' yalanını da sizin huzurunuzda yalanlamak istiyorum. Afşin-Elbistan Termik Santrali A Ünitesi'ni devralan Çelikler Holding'in sahibi Tahir Çelik Bey ile telefonla görüştüm. O da 'kesinlikle bir işçi çıkarma söz konusu değil' dedi. Biz Kahramanmaraşımız'ın hiçbir ilçesinde, hiçbir vatandaşımızın, hiçbir şekilde mağdur edilmesine izin vermeyiz. Bu bize Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıdır. Biz hiçbir şekilde 81 milyon vatandaşımızın mağdur edilmesine müsaade etmediğimiz gibi Kahramanmaraşımız'da da ilçelerimizde de herhangi bir yerde benim vatandaşımın mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz. Birileri buradan ekmek çıkarmaya çalışıyorsa kusura bakmasın bu tür siyasetle, insanlara yalan söyleyerek, insanları korkutarak, 'işsiz kalacaksınız', 'pancarınız tarlada kalacak', 'sizi işten çıkaracaklar' diyerek siyaset yapılmaz."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözünü hatırlatan Ünal, "Bizim eserlerimiz ortada. Bir eseri olmayan, bugüne kadar bir çivi dahi çakmamış olanların Afşin'de, Elbistan'dan da bu şekilde bir tezviratla benim kardeşlerimi rahatsız etmeye hakkı yoktur." diye konuştu.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:33
  1. Ak Parti
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
  3. Kahramanmaraş
  4. toplantı

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