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"Bizim daha yapacak çok işimiz var"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:- "Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP, farklı bir vizyonla bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak iradeyi, azmi ve kararlılığı taşıyoruz"- "Bizim daha yapacak çok işimiz var. 17 yılda yapılanlara bakıp da 'artık herhalde yapılacak fazla bir iş kalmamıştır' diye düşünenler olabilir. Hayır, Cumhur İttifakı olarak, AK Parti camiası olarak 'uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece' anlayışıyla yapacak çok işimizin olduğunu düşünüyoruz"

04 Haziran 2019 Salı 20:18
"Bizim daha yapacak çok işimiz var"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP, farklı bir vizyonla bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak iradeyi, azmi ve kararlılığı taşıyoruz." dedi.

Özkan, AK Parti Denizli İl Başkanlığındaki bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinden sonra bütün ilçelerin de katılımıyla ilk kez bayram vesilesiyle bir araya geldiklerini belirtti.

Beka mücadelesine sahip çıkan aziz milletin, belki yerel seçimler tarihinde hiçbir zaman rastlanılmayan muhteşem bir zafer ile Cumhur İttifakı'na verdiği desteği gördüklerini söyleyen Özkan, "Bizim daha yapacak çok işimiz var. 17 yılda yapılanlara bakıp da 'artık herhalde yapılacak fazla bir iş kalmamıştır' diye düşünenler olabilir. Hayır, Cumhur İttifakı olarak, AK Parti camiası olarak 'uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece' anlayışıyla yapacak çok işimizin olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Özkan, ihanet odaklarıyla mücadelelerinin içeride ve dışarıda sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bütün dünyayı kasıp kavuran göç hareketlerinin, isyanların, kan ve göz yaşının sebebi olan, o silah üreticilerinden ibaret olan 'Dünya 5'ten ibarettir' anlayışı ile de mücadelemiz var. Onun için biz diyoruz ki Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP, farklı bir vizyonla bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak iradeyi, azmi ve kararlılığı taşıyoruz. Biz bu milletin öz evlatlarıyız, bu milletin ta kendisiyiz."

- "Bundan sonra çok daha farklı destanlar yazacağız"

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın Denizli'de alnının akıyla muhteşem bir sonuç aldığını belirterek, "Hizmet destanları yazdık ve yazmaya devam edeceğiz. Bu dava büyük bir dava, yüce bir dava. Hele de bundan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde daha bir ve beraber olarak, Cumhur İttifakı'nın mensupları olarak çok daha farklı destanlar yazacağız." ifadesini kullandı.

Honaz'da yapılan yenileme seçimlerine değinen Zeybekci, "Honaz sonuçları bizim için yeni bir başlangıçtır, yeniden başlıyoruz, yeniden besmele çekiyoruz. Çünkü bu, hizmetle olacak olsaydı Honaz'da hizmet destanları yazılmadı mı? Honaz'da, Denizli'de olduğu gibi her nereye bakarsanız, altyapısıyla üst yapısıyla yeşil alanlarıyla salonlarıyla pazar yerleriyle yüzme havuzlarıyla kapalı spor salonlarıyla muhteşem işler yapıldı ama buradaki belediye başkanlarıma şunu söylüyorum. Eser gerekli ama yeterli değil. Yeterli olan gönüllere girmek, gönülleri fethetmek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Milletimiz kimin kiminle olduğunu görmeli"

Türkiye'nin çok önemli zaman dilimlerinden geçtiğini dile getiren Zeybekci, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu terör örgütlerinin desteklediğini savunarak, "Kılıçdaroğlu'nun İstanbul adayına bir tek bir şey soruyorum; Allah aşkına bir tek şey söyle de ben de çıkayım bütün kamuoyu huzurunda diyeyim ki 'bu adaya oy verilebilir'. Çık de ki, 'Ey eli kanlı bebek katili bölücü terör örgütü! Ne sizin desteğinize ne de sizin oyunuza ihtiyacım var, lanet olsun sizin oyunuza' de ben de diyeyim ki 'buna oy verilebilir' de. Bunu diyemez. Çünkü proje onu dedirtmez ona. Onun için milletimiz ne olur bu resmi görmeli, kimin kiminle olduğunu görmeli. Milletimiz inşallah bunu görecektir ve anlayacaktır." diye konuştu.

İstanbul'un fethi için kutlama mesajı yayımlamayanların aynı günde Gezi olaylarının 6. yılını andıklarını ifade eden Zeybekci, bir dahaki seçimlerde hizmet destanının bayrağının İzmir'de de dikileceğini sözlerine ekledi.

Bayramlaşmaya, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk ile partililer katıldı.


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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 20:18
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