'Bizim Bremen mızıkacıları Parlamenter sistemi nasıl getireceklerini anlatıyor'

Nasrettin Hoca borcunu isteyen adama; “bak şu yolun iki tarafına diken dikeceğim. Koyun keçi gelip giderken yünleri takılacak. O yünleri toplayıp, eğirip, satacağım. Senin borcunu ödeyeceğim” der.

Bizim Bremen mızıkacıları toplanıp parlamenter sistemi nasıl getireceklerini 70 küsur sayfada anlatırlar.

1. Sen iktidara geldin mi? Hayır.

2. İktidara gelsen bile milleti referanduma götürecek yeterli milletvekiline sahip olabilir misin? Hayır. Meclis aritmetiğine göre bu mümkün değil.

3. Bu millet kendi cumhurbaşkanını seçme iradesini eline almışken tekrar size verir mi? Hayır. Yüzlerce kez oturumda Cumhurbaşkanı seçemediğinizi,acziyetinizi unuttu mu bu millet?

Merak etmeyin, bu millet patates, soğan, saman kafalı değil. Elindeki yetkiyi size vermez. Çünkü size güvenmiyor. Çünkü koalisyonlardan bu ülkenin ne çektiğini, ülke menfaatine bir milim ilerleme sağlayamadığını çok iyi biliyor.

Bu millet için VATAN VE MİLLET ve bekası cebinden daha önemlidir. Bunun ispatını, feraseti, basireti ile seçimlerde göreceksiniz.

Yapılan anketlerde bu ülkeyi kim yönetir diye soruluyor.

Çakma Gandhi yüzde 4.5 oy alıyor. İmamınoğlu 14, Yavaş 13.5 alıyor. Ekonomi sorununu kim çözer diye soruluyor, Ekonomiden sorumlu Eski bakan Babacan ilk 10’a bile giremiyor. Yani hdpkk destekli 6’lı Bremen mızıkacılarına millet güvenmiyor. Çünkü bu kıratta, bu liyakatta ne bir adam var, ne de milleti heyacanlandıracak bir projeleri var? Yahu ne diyorlar Allah aşkına Hep? Dedi ki, demiş ki. İşte ittifakın hali.

Hele bu seçim 2. tura kalırsa sen ittifaktaki gümbürtüyü seyreyle o zaman. Hdpkk, ben adayınızı desteklerim ama bana hangi bakanlığı vereceksiniz? Diyecek. İşte burda masaya İyi parti yumruğu vuracak. İttifakı dağıtacak. Dağıtmaz ise zaten ayağına değil kafasına sıkmış olur. Kendini bitirir. Bekleyelim. Göreceğiz.

Bu ülke çok badire atlattı. Çok sıkıntılar çekti. Çekiyoruz. Refah seviyemiz yükseldi her yönden. Gelinen noktayı göremeyenler ancak gözleri kör ve nankör olanlardır. Bunu da atlatacağız inşallah. Ekonomik kriz sadece bizde değil. Tüm dünyada mevcut. Dünya büyük bir enerji ve gıda krizine giriyor. Girdi. Ancak kur sebebi ile bu bizde daha çok hissedilir durumda. İnşallah bu fiyatlar dengelenecektir piyasada. Bu hengamede yapılması gereken çalışanın ücretleri artırmak, fahiş fiyatları engellemek. Stokçukara büyük cezalar verip hatta ticaretten el çektirilmelidir. Bu millet sıkıntıda olmasına rağmen yapılanları, yapılmaya çalışanları heba etmeyecektir. Savunma sanayiinde meyve vermeye başlayan filizlerin koparılmasına müsaade etmeyecektir. Dünya arenasında Türkiye’nin etkin konumunu, izzetli duruşunu, dünya beşten büyüktür meydan okumasını bu millet göz ardı etmeyecektir. Bu millet için İZZET, İSTİKLAL kadar önemlidir. Bekleyip göreceğiz. Az kaldı.

Milletimin iradesi başım gözüm üstüne.

Selâm ve dua ile...