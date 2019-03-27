MALATYA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim belediyecilik anlayışımızda sadece çevre düzenlemesi yok. Bizim anlayışımızda insana değer vermek var." dedi.

Malatya'nın Darende ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Destici, vatandaşlara hitap etti.

Destici, Darende'nin ekmeğini yediğini, suyunu içtiğini, ilçe halkını çok iyi tanıdığını belirtti.

Yerel seçimlerin ülke, millet, devlet ve ilçe için hayırlara vesile olmasını dileyen Destici, "Adayımızın başarılı olmasını arzu ediyoruz çünkü biz hizmete talibiz. Darende gerçekten bizim için Türkiye'deki müstesna ilçelerden bir tanesi. Pazar günü adayımıza teveccüh gösterirseniz inşallah burayı daha da büyüteceğiz, huzurlu ve daha müreffeh bir Darende olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Destici, diğer partilerden "bize oy vermezseniz hizmet alamazsınız" gibi söylemler olabileceğini savunarak, "Bunlara itibar etmeyin. Onların sözü, pazara kadar. Pazar günü de sözü millet söyleyecek. Yerel yönetimlerde önemli olan birinci derecede seçilecek olan belediye başkanıdır. Ne demiş atalarımız 'At binenin, kılıç kuşananın.' Siz dünyanın en iyi atını, at binmeyi bilmeyen insana verseniz binemez. İki adım sonra düşer." ifadelerini kullandı.

Kimseyle kavgaları olmadığını dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Biz burada Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren AK Parti'ye gönül veren tüm partililerin oyunu istiyoruz. Çünkü biz burada herkese hizmet etmeye talibiz. Bizim belediyecilik anlayışımızda sadece çevre düzenlemesi yok. Bizim anlayışımızda insana değer vermek var. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir ecdadın torunlarıyız. 'Biz yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü' diyen Yunus Emre'nin evlatlarıyız. Biz, önceliğimizi hiçbir ayrım gözetmeksizin buradaki insana vereceğiz. Belediyemizin tüm imkanlarını üreticilerimiz için seferber edeceğiz."

Destici, daha sonra Darende Kaymakamı Enver Zengince ve Belediye Başkanı Süleyman Eser ile Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret etti.

