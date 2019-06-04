"Bizi yıldırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu coğrafyada lider ülke olma azmi ve gayretiyle yürüttüğümüz mücadelede sizlerle, bizi yıldırmak isteyenlere, çökertmek isteyenlere bu fırsatı vermeyeceğiz." dedi.

Turhan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla Atatürk Alanı'nda organize edilen programda vatandaşların bayramını tebrik ederek, hemşehrileri ile huzur içinde bayram kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle yad eden Turhan, "Bulunduğumuz coğrafyada bin yıldır bizim milletimiz, kültürümüz hüküm sürüyor. İnşallah bundan sonra da bu topraklarda bizim milletimiz, medeniyetimiz hükmünü, hükümranlığını devam ettirecektir." diye konuştu.

Turhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün Şırnak'ta çeşitli yerleri ziyaret ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu ülkeye, bu millete kefen biçenlere hesabını sormak, onlarla mücadele etmek için cephede bulunuyordu. Savunma Bakanımız da başka bir cephede. Bu vatanın, bu toprakların kıymetini bilmemiz lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşayabilmemiz için birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım, güçlü ve büyük olmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu coğrafyada lider ülke olma azmi ve gayretiyle yürüttüğümüz mücadelede sizlerle, bizi yıldırmak, çökertmek isteyenlere bu fırsatı vermeyeceğiz."

Bunun sadece cephede yapılacak bir savaş olmadığının altını çizen Turhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonomik ve siyasi olarak bu ülkede iktidarın ve istikrarın devam etmesi için bizlere de çok önemli görevler düşüyor. Sizler arif, basiretli, ferasetli insanlarsınız hele de Trabzonlu ve Karadenizlisiniz lafı uzatmaya gerek yok... Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece bize kimse salvo vuramaz, kafa tutamaz, dayatma yapamaz Allah'ın izniyle. Bu topraklarda bizim milletimizin hükümranlığı, devleti ilelebet devam edecek yeter ki biz onun ipine sarılalım."

Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, AK Parti Trabzon İl Başkanvekili Hasan Dilekoğlu, ilçe belediye başkanları ve diğer ilgililer katıldı.