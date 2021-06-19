Bizi sen değil, ağabeylerin bile susturamaz!

CHP’nin "özgürlük" sloganları sadece kendi çıkarlarına hizmet edildiğinde geçerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir dönem FETÖ’nün medya organları bir bir kapatılırken CHP’li vekiller "basın özgürlüğü" adı altında o sözde medyaların önlerinde direniş gerçekleştiriyor, polisin binalara girmesini engellemeye çalışıyordu.

‘Basın özgürlüğü’ diye FETÖ'ye tam destek vermişlerdi

19 Mart 2014 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ kanalı Samanyolu Haber'e konuk olarak "bağımsız medya" nidaları atmıştı. Ayrıca "Emin olun yurtdışına kaçmaktan başka bir çaresi yok. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Yargılanacak. Bunun kurtuluşu yok." demişti.

Tarihler 14 Aralık 2014’i gösterdiğinde CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, polisin Zaman gazetesinde arama yapılması üzerine Ekrem Dumanlı'ya destek ziyaretinde bulundu. "Onları müdafaa etmek bana da düşen bir borç olduğu için buraya geldim. Dayanışma borcumun gereğini yerine getirmek istedim." dedi.

26 Ekim 2015’de de yine "özgür basın" sloganı CHP’nin dilindeydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayyum atanan BugünTv, KanalTürk, Bugün ve Millet gazetelerini ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu "Bir hukuk devletinde olmaması gereken uygulamalarla karşı karşıyayız. İnşallah bunlar son olur. Bu tür kararlar demokrasimize zarar veriyor. Ülkemizin saygınlığına zarar veriyor. Bir grubu düşman ilan etmek, onların üzerine acımasızca gitmek, hukuku karalamak bizim kabul edeceğimiz bir uygulama değil." ifadeleri kullanmıştı.

28 Ekim 2015’e gelindiğinde ise CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Eren Erdem, Şafak Pavey ve Barış Yarkadaş, FETÖ'nün yayın organlarına kayyım atanmasını protesto etti.

5 Mart 2016’da ise CHP milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kayyum atanan Zaman gazetesine gitti, Abdülhamit Bilici ile görüştü.

Sizin "basın özgürlüğü" maskenizi biz düşürdük!

Bugün ise HDP’den aldığı oylarla İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun AKİT TV’ye gönderdiği haciz gündemde. Şimdi biz gazeteciler ve AKİT Medya yayın organı olarak soruyoruz. Sizin ‘’özgür basın’’ sloganlarınız bu ülkede sadece teröriste mi işliyor?

Müslüman Anadolu halkı CHP’nin damarlarında gezen Anadolu düşmanlığını biliyor ve unutmuyor. Bir zamanlar ‘’Özgürlük’’ nidaları ile kapı kapı gezenler bugün AKİT TV’nin yayınlarını sonlandırmak için hacizlere başvuruyor.

Bizi sen değil, ağabeylerin bile susturamaz!

İstanbul’un tartışmalı belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u getirdiği hali AKİT TV her mecrasında yayınlamaya devam edecek.

Bir dönem 28 Şubat’ın o karanlık günlerine direnen AKİT Medya yayınlarından taviz vermeden Müslüman Anadolu halkından aldığı güçle maskelerinizi bir bir düşürmeye devam edecek.