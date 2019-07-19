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"Bizi içimizde ötekileştirmek, birbirimize düşürmek en büyük tehdittir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:- "Müttefik olduğunu iddia edenler, aynı birlik, çatı ve stratejik ortak olduğumuzu söyleyenler bizim önümüze tezgah, tuzak kurmaktan geri kalmıyor"- "Biz de bunları biliyor ve ona göre vaziyet alıp yolumuza devam ediyoruz. Yeter ki birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasınlar. Bizim için en büyük tehdit budur. Bizi içimizde ötekileştirmek, birbirimize düşürmek en büyük tehdittir"

19 Temmuz 2019 Cuma 19:56
"Bizi içimizde ötekileştirmek, birbirimize düşürmek en büyük tehdittir"

MALATYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin müttefiki olduğunu iddia eden, stratejik ortak olduğunu söyleyenlerin ülkenin önüne tuzak kurmaktan geri kalmadığını belirterek, "Biz de bunları biliyor ve ona göre vaziyet alıp yolumuza devam ediyoruz. Yeter ki birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasınlar. Bizim için en büyük tehdit budur. Bizi içimizde ötekileştirmek, birbirimize düşürmek en büyük tehdittir." dedi.

Bakan Turhan, Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen "Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali" kapsamında Şemsiye Sokak'ta düzenlenen etkinliklere katıldı.

Turhan, Kafkas Dans Grubu'nun gösterisini ve kayısı çekirdeği çıkarma yarışmasını izledi, esnafla sohbet etti.

Daha sonra Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret eden Turhan, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, Malatya'nın, Anadolu'nun kalbinde kavşak görevi gördüğünü söyledi.

Kentin büyüdüğünü dile getiren Turhan, bakanlık olarak kendilerinin de şehrin altyapısının iyileştirilmesi için birçok yatırım yaptıklarını hatırlattı.

- "Önümüzü kesmeye çalışanlar var"

Turhan, daha sonra Elazığ ile Malatya'nın Karakaya Baraj Gölü üzerinden bağlantısını sağlayacak, Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı ve güneydeki illere ulaşımı açısından stratejik konuma sahip "Yeni Kömürhan Köprüsü Bağlantı Yolu ve Tüneli"ndeki çalışmaları yerinde izledi, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Turhan, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda da partililerle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, lidere güvenmenin önemli olduğunu ifade eden Turhan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hissedilenin ise güvenin ötesinde bir duygu olduğunu dile getirdi.

Hizmet siyasetinin eserlerini ortaya çıkarmak için gayretle çalışan bir ekip olduklarını söyleyen Turhan, şöyle devam etti:

"Tabii önümüzü kesmeye çalışanlar var. Kalkınmamızı istemeyenler var. Bunu herkes biliyor, görüyor. Müttefik olduğunu iddia edenler, aynı birlik, çatı ve stratejik ortak olduğumuzu söyleyenler bizim önümüze tezgah, tuzak kurmaktan geri kalmıyor. Biz de bunları biliyor ve görüyor, ona göre vaziyet alıp yolumuza devam ediyoruz. Yeter ki birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasınlar. Bizim için en büyük tehdit budur. Bizi içimizde ötekileştirmek, birbirimize düşürmek en büyük tehdittir."

- "Türkiye başkanlık sistemine geçmiştir, bu istikrar demektir"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini hatırlatan Bakan Turhan, ülkenin koalisyonları kenara bıraktığını ama o günlere dönmek isteyenlerin bulunduğunu söyledi. Turhan, şunları kaydetti:

"O günlere dönüp ülkeyi milletin seçtiği insanlarla değil de birtakım dış, iç güçlerin, medyanın, iş dünyasının, bürokrasinin ve farklı odakların gücüyle yönetmeyi arzulayan, özleyen kesimler var. Bunlara fırsat bundan sonra inşallah vermeyeceğiz. Başımızda, önümüzde sağlam irade ve ülkesine sevdalı bir lider olduğu sürece buna fırsat vermeyeceğiz. Hala eski parlamenter sisteme dönüp koalisyonlarla, 6 aylık hükümetlerle bu ülkeyi yönetmeye çalışmak isteyenler var. Televizyonlardaki oturumlarda dinliyorsunuz. Bunu öyle güzel yağlandırıp ballandırıp anlatıyorlar ki insanlarımızın kafası karışıyor. Bize çok önemli görevler düşüyor. Türkiye başkanlık sistemine geçmiştir, bu istikrar demektir."


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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 19:56
  1. Ak Parti
  2. Malatya
  3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  4. ziyaret

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