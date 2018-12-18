Türk-İş başkanı Atalay Akit’e konuştu: Bize saldıranlar işçiyi sokakta görmek isteyenler

Muhammet Kutlu Ankara

Geçtiğimiz hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sırasında söyledikleri saptırılarak işçileri sokağa dökmeye çalışmakla suçlanan Türk-İş Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, konuyla ilgili ilk kez Akit’e konuştu. “Veremeyeceğim hiçbir hesabım yok” diyen Atalay, şunları dile getirdi: “27 Nisan’da nasıl davrandım. 15 Temmuz’da ne yaptık? Allah da biliyor, kul da biliyor. Medya da biliyor. Kamuoyu da biliyor. Sakaryalılar ve işçiler biliyor. Benim işim artması için çalışmak. Benim ifade ettiğim şu: İşçisi, işvereni, hükümeti, bununla ilgili herkes elini taşın altına koysun.”

Ben işçiden yanayım

Atalay, şöyle devam etti: “Kim ne öğrenmek istiyorsa, Türk-İş burada, muhasebesi burada. Sendika başkanları burada. Üyeler burada, devlet denetlemeleri burada. Savcılar var, hakimler var. Saçma sapan şeylerle insanların boş yere kafasını karıştırmanın alemi yok. Ben işçiden yanayım. Ben Türkiye’den yanayım. Dün de öyleydi, bugün de öyle. Bunu devam ettirmeye devam edeceğim.”

Devletin karşısında olmayız

Türk-İş ve kendisine yönelik saldırıların arka planını aktaran Atalay sözlerini şöyle sürdürdü: “İşin tuhaf tarafı, asgari ücret ile ilgili yaptığımız açıklamayı saptırmaya çalışanların ülke, millet diye bir kaygısı yok. Türk-İş’e saldıranlar, aslında işçileri sokakta göremediği için hayal kırıklığı yaşayanlar. Hatırlarsanız Gezi eylemlerinde Türk-İş’in T’si yoktu. Atılan çamur Türk-İş’te tutmaz, Ergün Atalay’da hiç tutmaz. Bir hafta içinde olanları herkes gördü. Bilmeden yorum yapanlara hakkımı helal ediyorum. Ama planlı bir şekilde art niyetle Türk-İş’e saldıranları da Allah’a havale ediyorum.”

Fitre bile 2 bin 280 lira ediyor

Atalay, sözlerin şöyle tamamladı: “Ben sendikacıyım. İşçi kardeşlerimin hakkını savunmak, onların görüşlerini dile getirmek için panel yaparım, eylem yaparım, miting yaparım. Meseleleri ülke gündemine getireceğim, hallolması için gayret sarf edeceğim. Benim asli görevim bu. Dünyanın neresinde görülmüş, sözde sendikacıyım diye geçinenler, işçileri ayaklandırıyor diye bize saldırması akıl alır şey değil. Ya onlar sendikacı işveren vekili, ya da meseleyi bilmiyorlar. Meseleyi bilen böyle konuşmaz. Ben buradan yine ifade ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı fitre miktarı 19 lira. 4 kişilik bir ailenin fitresini hesapladığımız zaman 2 bin 280 lira olur. Devletin fitresinin altındaki asgari ücretin kabul edilir bir tarafı olmadığını söylüyoruz. Ben fitreyi örnek verdim diye Türkiye’deki bütün hocaları mı ayaklandıracaklar?”