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Bize memleketinizi üç kelime ile anlatır mısınız? 'Savaş var, hayat yok, orada yaşam çok zor'

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; “ Memleketinizi söylemeden üç kelime ile anlatır mısınız? “ sorusunu yöneltti. Keyifle devam eden söyleşilerimiz Iraklı bir gencin söyledikleri ile hüzne dönüştü.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 11:25

Taha Emre ÖZDEMİR  Yeniakit.com.tr 

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara “ Memleketinizi söylemeden üç kelime ile anlatır mısınız? “ sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız herkes neşeli bir şekilde doğup büyüdüğü toprakları anlatıyordu. Keyifli giden röportajlarımız karşılaştığımız Iraklı bir gencin söyledikleri ile yerini hüzne bıraktı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan yabancılar; bazı kesimler tarafından ırkçı ve nefret dolu söylemlerle dışlansalarda,  onların hikayeleriher zaman yürek burkuyor. O yabancılardan birisi Iraklı bir genç. Akit Soruyor ekibine istediğimiz kısa yanıtı vererek, ülkesinin bulunduğu durumu şöyle anlattı:

“ Savaş var. Yaşamak yok. Hayat yok. Hayat orda çok zor. Memleketim Irak Kerkük.”

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 11:25
  1. İstanbul
  2. Akit Soruyor
  3. Irak

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