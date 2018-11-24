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"Bize güvenenleri mahcup etmemeliyiz"

- Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal: "Toparlanmak ve yeni bir başlangıç yapmak için mutlaka Sivasspor maçından puan almak zorundayız"

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:07
"Bize güvenenleri mahcup etmemeliyiz"


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, "Toparlanmak ve yeni bir başlangıç yapmak için mutlaka Sivasspor maçından puan almak zorundayız." dedi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen milli maçlar arasını iyi değerlendirdiklerini ve özellikle Musa Çağıran dışındaki sakat oyuncuların yeniden takıma dönmesinin kendilerini bir nebze olsun rahatlattığını söyledi.

Ligde zor bir fikstürü geride bıraktıklarına değinen Kartal, üst üste oynadıkları Beşiktaş, Göztepe ve Medipol Başakşehir maçlarından puansız ayrılmalarının kendilerini moral olarak olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Bir an önce toparlanmaları gerektiğinin altını çizen Hasan Kartal, "Ligde maalesef son sırada bulunuyoruz ve bu, camiayı mutsuz ediyor. Bir an önce kendimize gelmeliyiz. Bu anlamda Sivasspor maçı çok değerli. Toparlanmak ve yeni bir başlangıç yapmak için mutlaka Sivasspor maçından puan almak zorundayız. Bize güvenenleri mahcup etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor'un ligde son hafta Beşiktaş'ı yendiğini hatırlatan Kartal, şunları kaydetti:

"Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyet onlar açısından moral oldu. Biz de Fenerbahçe karşısında iyi bir galibiyet almıştık. Artık her takım her takımı yenebiliyor. Konyaspor dün akşam Galatasaray karşısında son dakikada bir puan almayı başardı. Artık küçük ayrıntılar maç sonuçlarını belirliyor. Bu nedenle 90 dakika saha içerisinde mücadele etmeyi başaran takımlar kazanan taraf oluyor. Biz de bu bilinçle ligin ilk yarısında kalan beş maçta en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız. Amacımız devreye sağlıklı bir puan tablosu içerisinde girmek."

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 12:07
  1. Çaykur Rizespor
  2. Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal
  3. Demir Grup Sivasspor
  4. Spor Toto Süper Lig

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