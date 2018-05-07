Gençlerden Erdoğan'a tam destek!

Sabah, 'seçim kürsüsü'nde sokaktaki vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Seçme ve seçilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesiyle birlikte 18-19 yaşında gençler aday adayı olurken, vatandaşlar da gençlerin siyaset yaparak ülkeye hizmet etmesinin çok büyük fırsat olduğuna değindi. Ortak kanaat, bu kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin yarınlarında gençlerin söz sahibi olmasını sağladığı...

- Abdulaziz Karakuş (Batman) Geç kalınmış bir gelişme olarak değerlendiriyorum. 24 Haziran seçimleri için ülke genelinde birçok genç çeşitli partilerden aday adaylık başvurusunda bulundu. Gençliğe büyük önem veren AK Parti, gençleri meclis sıralarına taşıyarak demokrasi adına Türkiye için büyük bir siyasi başarıya imza atacak.

- Hilal Demirtaş (Malatya): Biz gençlere seçme ve seçilmenin önünü açan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Muhalefet günlük düşünürken Sayın Erdoğan bu milletin, bu vatanın geleceğini düşünüyor.

- Koray Karaismail (İstanbul): Seçilme yaşının 18 olması, biz gençlere olan güvenin bir göstergesi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemiz ve biz gençler için büyük bir şans. Ülkemiz ve milletimiz adına hayırlısı olsun.



- Furkan Karamercimek (Yalova): Fatih, İstanbul'u nasıl genç yaşında fethettiyse, Çanakkale'de gençler vatan için nasıl şehit düştülerse, 15 Temmuz'da da gençleri zafer yazmıştır. Böyle bir tarihi birikime sahip olan gençlerin siyasette yer almaması büyük bir kayıptı. Dünya lideri Erdoğan'ın açtığı ufukla gençler tekrardan siyasi arenada hak ettiği yeri buldu.

SERKAN DOST (ADIYAMAN):

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülkenin yarınları için gençlerin söz sahibi olmasını sağladı. Bizlere bu kadar güvenen Erdoğan'a can kurban. Biz gençler onu mahcup etmeyeceğiz.

Gençlerin söz sahibi olması gurur verici

MEHMET DOĞAN (KAHRAMANMARAŞ): TÜRK siyasetinde gençlerin de söz sahibi olması bizleri gururlandırıyor. Bu ülkede gençler siyasette kendine Erdoğan'la yer buldu.

Yarınlar gençlerin ellerinde yeşerecek

ANIL ÖZTÜRK (ARDAHAN): GENÇLERE güvenmek gerekir, çünkü yarınlar geçlerin ellerinde yeşerecek. Bunun sembolik bir karar olmadığı ortadadır.

Gençlere değer veren bir iktidar var

MAHMUT PIŞKINLEBLEBICI (KAYSERİ): NE mutlu ki gençlere değer veren bir iktidar var. Bu düzenlemeyi yapan ve önümüzü açan hükümetimize müteşekkirim.

Gençlerin olduğu yerde başarı vardır

ÖZLEM KAYA (BURSA): GENÇ arkadaşlarımızın enerjisini, heyecanını görüyorum. Caddelerde tokalaşırken samimiyetlerini görüyorum, onlarla heyecanlanıyorum. Gençlerin olduğu yerde başarı vardır. Beni temsil edecek milletvekilinin yaşının bana yakın olmasını isterim..