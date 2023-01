'Bize dayatılanı bırakır da İslamiyeti yaşar isek yükseliriz'

Kur’an-ı Kerim’in 92. Leyl süresinde 5.6. ve 7. ayetlerinde şöyle diyor: “Fakat, kim Allah (C.C.) yolunda sadaka verir ve günahlarından sakınırsa ve o en güzel olanı tasdik ederse, artık onu en kolay olan Cennet’e muvaffak kılarız.” Aynı sürenin 8, 9 ve 10. ayetlerinde ise, “Ama kim cimrilik eder ve kendini Allah’ın (C.C.) sevabına muhtaç görmez ise ve en güzel olan dinini yalanlarsa, onu da en zor olan Cehennem’e muaffak kılarız.” Burada sözü geçen “en güzel” den maksat Kelime-i tevhid ( Lâ ilahe illallah ) olup, “Allah’tan (C.C.) başka ilah yoktur” demektir.

Öğrencilik ve öğretmenlik hayatımda inançsız veya inancı zayıf bir çok öğretmenlerle karşılaştım. Allah’ın (C.C.) varlığına inanmayan veya şüphe eden bu öğretmen(!) müsveddelerinin yetiştirdiği öğrenciler okullarından mezun olunca vatan ve din sevgisinden, insanlıktan çok uzak kalıyorlar. Bir de bunları şeytan dürtükledi mi kumarbaz, fuhuş hastası, hırsız, yankesici ve berduş olup her türlü haltı işliyorlar. Televizyonlardaki haberlerden yaptıkları türlü müsibetlerini görüyoruz. Böyle insanlarla bir devlet ayakta duramaz, yıkılır veya başka devletlerin sömürgesi, kuklası olur.

Bize ağzı dualı, milletini ve vatanını seven gençler gerekir, O zaman bu vatanda hain insan yetişmez. Bize ecdadını tanıyan, Allah’ını (C.C.) tanıyan, dini bilen, kalbi Allah (C.C.) korkusu ve Allah (C.C.) sevgisi ile dolu, alnı secdeli bir gençlik lazım. O zaman Osmanlı devleti gibi dünyanın en büyük devleti oluruz. İçimizde hain insanlar yetişmez. Bunun için Türk Dil Kurumu’nda ve Talim Terbiye Kurulu’nda vatanını sevmeyen insanların çalıştırılmaması gerekir.

Memleketimiz maddi yönden ne kadar kalkınırsa kalkınsın, manevi yönden de kalkınmaz ise, bütün çalışmalar heba olur. Önce manevi kalkınma lazım. Bu da Allah’a (C.C.) inanan bir eğitim sistemi ile vücut bulur. Bütün öğrencilerimizin yaratanımızın varlığını bilmesi gerekir. Bu bilgi anaokullarında verilmeli ve her sene devam etmelidir. Allah’ı (C.C.) unutan bir esnaf, satıcı, öğretmen ve öğrenci vazifesini doğru yapmaz. Bütün yaptıklarının ahirette sorulacağını ve orada sorguya çekileceğini bilmesi gerekir. Bunu bilmez ise satıcı malını fahiş fiyata satar, inşaatçı demirden ve çimentodan çalar. Öğretmen ve öğrenciler “Zil çalsa da bir an evvel çıksam” diye düşünür. Yaratanını tanımayan ve O’nun emirlerini yapmayan her zaman ziyandadır. Faiz ile uğraşır ise, başına mutlaka bir felaket gelir. Böyle bir insan hangi işi yaparsa yapsın, yaptığı işten hayır görmez, sonu perişanlıktır. Bunun için çocuklarımıza Allah’ı (C.C.) tanıtır ve O’nun emirlerini yerine getirmelerini isteriz.

Ortaokulda iken dersimize giren bir Türkçe öğretmeni(!) Kur’an harflerinin kargacık burgacık olduğunu ve Arapçanın uydurukça olduğunu bizlere empoze etmeye çalışmıştır. “Aklına ne gelirse uydur uydur söyle, hepsi Arapçadır” derdi, beyinlerimizi yıkamaya çalışırdı. Yine orta 1’de teknoloji dersinden bizi yazılı imtihan yaparken başka bir öğretmen(!) “ Kopya çeken olursa. Gökten (haşa) Allah (C.C.) inse sizi elimden kurtaramaz” demişti. Yüksek okula giderken bir matematikçi; “Ben tavuk bile kesemem, ama o cami hocalarını verseler kör bir bıçakla keserim. Çünkü onlar Atatürk’e isyan etmişlerdi” demişti. Başka bir öğretim görevlisi, çokgenler hakkında bilgi verirken bir çokgenin AB kenarını gösterirken “AB nedir?” diye sordu. Arkadaşlarımızdan biri “AB Arapça su demektir, abdest almak anlamına gelir” deyince hoca(!) “20. asırda abdest mi olur; baştan aşağı yıkan çık” dedi. Başka bir öğretim görevlisi alay ederek; “Bir Oflu hoca vardı. Denize bir damla şarap dökülse ve onu da balık yutsa, o balığı yemek küllüyen haramdır” demişti. Bir başkası İngilizce dersinde dersi yarıda bırakıp bize Agop Dilaçar adlı bir Ermeninin dil kurumuna soktuğu ve kendi uydurduğu uydurukça kelimeleri ezberletmeye çalıştı. Bir diğer öğretim görevlisi Osmanlı’yı ve Cennetmekan Sultan II. Abdülhamid Han Hazretleri’ni kötülerdi. Böylece gençlerin beyinlerini yıkamaya çalışırlardı. Maalesef bunlara inanan öğrenci arkadaşlar da vardı. Hâlâ milli eğitimde okutulan ders kitaplarının bazılarında Allah’ı (C.C.) inkar edici yazılar (bilgi diye) yutturulmaktadır. Bunlardan bir kurtulursak, İslamiyeti yaşar isek yükseliriz.