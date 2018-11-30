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"Bize çarpan sürücünün gereken cezayı almasını bekliyorum"

Ankara'da iki gün önce meydana gelen trafik kazasında oğlu ile eşini kaybeden, kendisi de yaralanan Aziz Ülkeroğlu, olay yerinde aracını bırakarak kaçan sürücünün gereken cezayı almasını istiyor - Aziz Ülkeroğlu: - "Devletin adaletine güveniyorum. Bize çarpan sürücünün gereken cezayı almasını istiyorum. Beni mağdur etti, kimsem kalmadı"

30 Kasım 2018 Cuma 15:43
"Bize çarpan sürücünün gereken cezayı almasını bekliyorum"

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında eşini ve oğlunu kaybeden, kendisi de yaralanan Aziz Ülkeroğlu, "Devletin adaletine güveniyorum. Bize çarpan sürücünün gereken cezayı almasını istiyorum. Beni mağdur etti, kimsem kalmadı. Karım, çocuğum gitti." dedi.

Kuzey Ankara Çevre Yolu Hurdacılar mevkisinde, lüks otomobilin çarptığı araçtan yaralı kurtulan Aziz Ülkeroğlu, Artvin'den, ikamet ettiği Kahramankazan'a gelirken aynı yönde giden lüks aracın çarpması sonucu eşi ve oğlunu kaybettiğini anımsattı.

Konuşmakta güçlük çeken Ülkeroğlu, yoldan geçen bir vatandaşın kendisine yardımcı olduğunu dile getirerek "Devletin adaletine güveniyorum. Bize çarpan sürücünün gereken cezayı almasını istiyorum. Beni mağdur etti, kimsem kalmadı. Karım, çocuğum gitti." ifadesini kullandı.

-Annesi ölmeden dakikalar önce kızını aramış

Annesi ve kardeşini kaybetmenin acısını yaşayan Ayşegül Ülkeroğlu ise "Annem kazadan yarım saat önce 04.20'de beni arayarak 'kızım uyuma geliyorum' dedi. Sonra 04.50'de biri aradı, kaza geçirdiklerini söyledi. Babamın yanına gittik, annemin öldüğünü, kardeşimin yaşadığını söyledi. Ocağımıza ateş düştü, annem ve kardeşim elimden alındı. Adalete güveniyorum. Bu sürücü bizi yaktı, gerekli cezayı inşallah alır." ifadelerini kullandı.

- Olay

Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun Etlik istikametinden Batıkent yönüne giden Osman B. idaresindeki 06 AK 9460 plakalı lüks otomobil, iki gün önce, Hurdacılar mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Aziz Ülkeroğlu'nun kullandığı 06 DV 2801 plakalı araca arkadan çarpmıştı. Baba Ülkeroğlu kazadan yaralı kurtulurken araçtaki eşi Menekşe ile oğlu Sedat Ülkeroğlu hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan lüks otomobilin sürücüsü Osman B. ise olay yerinde aracını bırakarak kaçmış, ardından Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 15:43
  1. acılı aile
  2. Kahramankazan
  3. trafik kazası

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