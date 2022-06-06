Geçmişle geleceğin köprülerini yıkarsanız, geçmiş unutulur gelecek ise harabeye dönüşür.

Toplumun bir kısmında batıya özenti hiç bitmedi. Geçenlerde sosyal medyada gezinirken çok güzel bir söyleşiye denk geldim. Anlatan Amerikalı nakleden Türk “Avrupa da düzen var insan yok, Türkiye de insan var düzen yok.”

Amerikalıya bir sual soruluyor siz yıllarca Türkiye’desiniz ülkenizi hiç özlemiyor musunuz? O da cevaben burada kaldırımda yürüyorum yolda inşaat tamiratı yapan işçiler kâğıt sermiş üzerinde yemek yiyorlar geçerken afiyet olsun diyorsun seni buyur abi beraber olsun diyerek gönülden çağırıyor ve otursan sofrasına asla gönülleri daralmaz mutlu olurlar…

Fakat New York’ta aynı kaldırım da yürürken kalp krizi geçirsem ya da başıma bir şey gelse yerde yatsam millet oralı olmaz hatta üzerimden atlar geçerler peki size sorarım hangi ülkede yaşarsınız diyor Amerikalı! Tâbii ki insanlığın olduğu yerde yaşamak arzu eder insan…

Peki böyle bir ülkede yaşarken neden kıymetini bilmeyiz? İnsanlığın olmadığı ülkelerde demokrasi adı altında kan ve gözyaşı hatta zalimlik yapan toplumların ülkelerinde yaşamak mı güzeldir, bir düşünmek ve fikretmek lazımdır.

Batı ülkelerinde düzen var diyenlere o ülkeye gittiğinizde oranın düzenine harfiyen uyarken, kendi ülkenizin düzenini bozmak için var gücünüzle neden çalışırsınız.

Demek ki düzen her yerde aynı fakat düzeni bozanlar biz insanlarız.

Tıpkı siyasette olduğu gibi bizdeki muhalefet düşman başına…

Sosyal medyalarından o kadar yalan ve algı yapmak için kendi insanlıklarını unutup Avrupa’da insanlığın olmadığı gibi davranmaları hatta safi zihinleri bulandırmak için dezenformasyon yapıp bunu da kendilerine inananları da inandırıyorlar.

Görseniz bizdeki muhalefetin yaptığı algıda bizim ülke batmış Dünya refah içerisinde yüzüyor sanırsınız…

Hâlbuki Dünya ekonomik ve sosyolojik bakımdan buhran içerisinde patlamaya hazır volkanik bir dağ gibi, her an infilak edebilecek duruma geldi…

Cephe savaşları bitti kısa bir dönem siber savaşlar yapıldı. Bir dönem virüs savaşları yapıldı. Lâkin şimdi ise en ağır ekonomik savaşlar yapılmakta. Yıkılan ve batan ülkeler masanın dışında kalacak! Ayakta kalan ülkeler ise masaya oturup haritayı tekrar çizecekler. Kim ne derse desin o masada artık TÜRKİYE’nin de var olduğunu asla unutmayınız.