KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Yerel yönetimlerde biz işlerimizi AK Parti olarak yaparız. Bizde şahıs değil, ilke ve değer önemlidir." dedi.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaretinde yaptığı konuşmada, yerel yönetimler konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geçmişinden örnekler verdi.

1994 krizinin ülkeye getirdiği sorunu anlatan Ünal, kur atağıyla Türkiye ekonomisinin bir anda çöktüğünü, dövizin 20 kat arttığını, hükümetin de belediyelere bir şey göndermediğini belirtti.

O günün İstanbul'unda çöp dağları ile susuzluk nedeniyle vatandaşların tankerlerin arkasında su kuyruklarını oluşturduğunu hatırlatan Ünal, "Şimdi bu CHP'liler kuyruk görünce eski günler akıllarına geliyor, kuyrukları karıştırıyorlar." diye konuştu.

Ünal, o dönemde, hava kirliliği nedeniyle gazetelerin maske dağıttığı çöp, çukur ve çamurun artık slogan haline geldiğine değinerek, şunları söyledi:

"Burada çok kritik bir şey var. Peki ne oldu da Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı olunca İstanbul, hükümetten ödenek almadan, kendi imkanlarıyla çöpten, çukurdan, çamurdan, hava kirliliğinden susuzluktan kurtuldu. Bu kadar imkansızlığa rağmen Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları ne yaptılar da İstanbul gibi bir devasa metropolde büyük bir değişim ortaya çıkardılar. Yaptıkları şey şuydu; Yerel yönetimlerle halkın kucaklaşması sağlandı. Mahalle mahalle insanlar, Tayyip bey büyükşehir belediye başkanı olunca çöp toplamaya başladı. İnsanlar mahallesindeki çöpleri kendileri temizlemeye başladı. Gönüllü olarak temizlemeye başladı. Gönül koyunca işin içerisine bir anda her şey değişti. O yüzden biz bu seçime 'Gönül belediyeciliği' dedik. Gönülden yaparsan gönüler kazanırsın."

Artık şehirlerde güvenlik sorunu kalmadığını, Van'dan Edirne'ye kadar güvenlik sorununun çözüldüğünü vurgulayan Ünal, bugün Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta çocukların, gençlerin sokakta cıvıl cıvıl oynadıklarını kaydetti.

Ünal, bundan sonraki süreçte şehirlerde dikey değil, yatay mimari üzerine çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Gönül belediyeciliğinin önemine işaret eden Ünal, "Yerel yönetimlerde biz işlerimizi AK Parti olarak yaparız. Bizde şahıs değil ilke ve değer önemlidir. AK Parti'nin işlerinde de işin devamlılığı önemlidir." dedi.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu ve AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör'ün de konuşmasının ardından Ünal, borsa için yapılacak bina projesini inceledi.



