"Bizde muhabbet pazara kadar değil, mezara kadar mezara" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde muhabbet pazara kadar değil, mezara kadar mezara... Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz ne de dostluğumuz olur."

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