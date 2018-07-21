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Yunan Bakan: Bizde hain çok, Türklerde yok

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın kısa süre içinde yayımlanacak kitabında BM özel danışmanı Espen Bart Eide ve Türk gazetecilere ilişkin bir yorum oldukça dikkat çekti. Kocias,"Birinci neden Türkiye buna izin vermezdi, ikinci neden ise, Yunan tarihinde, bizim tarafta Elphialtes (hain) bulmak çok kolay" ifadelerini kullandı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:01
Yunan Bakan: Bizde hain çok, Türklerde yok

Yunan Bakan Kocias, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 44’üncü yıldönümünün kutlandığı ve Kıbrıs müzakerelerinin yeniden gündeme geldiği bugünlerde, “Kıbrıs’ın hainleri’ kitabını yazdı. Kocias, ‘300 Spartalı’ filmiyle popüler olan Yunan ünlü tarihçi Heradot’un anlattığı, Perslerle Sparta Kralı Leonidis arasındaki Termofil savaşından örnek verdi ve “Kendisi de Yunanlı olan Ephialtes, Leonidis’e ihanet etti. BM Kıbrıs müzakerelerinde Rum ve Yunan gazetecilerden çok sayıda Elphialtes (hain) buldu. Türklerden ise, bulamadı” dedi. 'Elphialtes' adı Yunanca’da ihanet eden bir kişi ya da grup anlamında kullanılıyor.

Nikos Kocias’ın Yunanistan’da Dışişleri Bakanı olduğu günden bugüne Kıbrıs müzakerelerinde yaşadıklarını anlattığı ‘2015-2018 Kıbrıs’ adlı kitabı, önümüzdeki haftalarda yayınlanacak. İngilizce ve Yunanca basılmaya hazırlanan kitabın ön sözü Yunan medyasında yayınlandı. Kocias, önsözünde Kıbrıs müzakerelerini yürüten eski BM özel danışmanı Norveçli diplomat Espen Barth Eide’yi ve Yunanlı-Rum gazeteci ‘hainleri’ hedef tahtası yaptı.

"TÜRKLERDEN ARAMADI BİLE"

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Eide’nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminde çok sayıda gazeteci ile yakın ilişkiler kurduğunu, Kıbrıs müzakerelerinde Lefkoşa ve Atina’da hükümetlerin ağır medya saldırısı altında kaldığını savundu. BM temsilcisi Eide’nin Türkiye’de benzer bir yandaş gazeteci arayışında olmadığını anlatan Kocias, “Birinci neden Türkiye buna izin vermezdi, ikinci neden ise, Helen (Yunan) tarihinde de görülüyor, bizim tarafta Elphialtes (hain) bulmak çok kolay” dedi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:01
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