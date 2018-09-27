Biz yok olursak Kudüs yok olur, biz yok olursak Mekke yok olur

Sevim Çiçek İstanbul Okur Postası Birçok peygamberin ve binlerce sahabenin ayak bastığı Suriye, tarihi değerler açısından önem taşıyor.

Kadim medeniyetler ülkesi, şimdi kanın, gözyaşının ve acıların, Müslümanların katledildiği bir ülke haline geldi. Hani hep ‘Suriyeliler niye bizim ülkemizde’ diye isyan ediyorsunuz ya. Hiç şu açıdan baktınız mı? Suriyeliler neden ülkemizde demek yerine “Suriye’de neler oluyor” diye hiç düşündünüz mü?

Aslında bu yaşananlar sadece Suriye’yi kapsamıyor.

“Arz-ı Mevud”un hudutlarını kapsıyor.. Arz-ı Mevud hudutları yani vaat edilmiş topraklar olarak bilinen coğrafyadır Ortadoğu.

Oyun büyük Arz-ı Mevud’da..

NATO eski Başkomutanı general Wesley Clark bir açıklama yaptı;

“11 Eylül saldırısından 10 gün sonra Pentagon’a, Savunma Bakanı Rumsfeld’ı görmeye gittim. Bir general çekmeceden bir dosya çıkardı, “Irak’la başlayıp 7 ülkeyi işgal edeceğiz” dedi. Irak, Libya, Sudan, Lübnan, Somali, Suriye ve İran. Ben de 11 Eylül saldırılarıyla bir bağlantı mı bulundu diye sordum, “hayır” dedi. Ortadoğu’nun gerçeği petrol var.”

Sonuç..

İran hariç, 6 ülkeyi yakıp yıkıp parçaladılar. İran’ın da etrafını sarıyorlar, ambargoyı başlattılar...

Erbakan Hoca’nın yıllar önceki şu sözlerini simdi daha iyi anlıyoruz;

“Asıl maksat büyük İsrail’in kurulmasıdır... Afganistan ve Irak’tan sonra Suriye, ileride Suudi Arabistan, Mısır ve sonra asıl hedef Türkiye’dir.” Şimdi hedef...

İdlib bölgesi 3.5 milyonluk bölge nüfusunun büyük bölümü Sünni Arap, Türkmen ve Dürzilerden oluşuyor. Aga, şu uyarılarda bulundu; “Emperyalistler, saldırılarla nüfus yapısını da değiştirip bölgeye Kürtleri getirmeyi, Lazkiye’den Akdeniz’e çıkışını planlıyor, bu da Türkiye’ye açılan bir kapı anlamına gelir.”

ABD/CIA; İdlib üzerinden Türkiye’yi, Hürmüz üzerinden İran’ı köşeye sıkıştırmanın planlarını yapmaktadır!

Etrafımızı sarıyorlar..

Kâfirler Akdeniz’de.

Başta ABD olmak üzere birçok ülke savaş gemilerini yığıyor.

Bahaneleri ise doğalgaz sondajı.

Aslında hedef Türkiye’yi bölmek.

Çünkü...! Vaat edilmiş toprakların bir bölümü bizim topraklarımızda.

Biz yok olursak Kudüs yok olur.

Biz yok olursak Mekke yok olur.

Biz yok olursak Medine yok olur.

Ve, kâfirler ve mezhepçiler Ortadoğu’da daha büyük savaşlar çıkarır. Savaşlar çoğalırsa Mesih’in gelişininin hızlanacağına inanan Yahudiler ve Hristiyanlar bu bahanelerle Ortadoğu’da savaş çıkartıyorlar.

İşte tam da bunun için Suriye’deyiz. Efendimiz buyuruyor ki;

Bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Ve biz Arz-ı Mevud için cihat edeceğiz. Dün Çanakkale’de bugün Afrin’de, İdlib’de.. Sen, ben, o bu ülke için değil, ümmet olarak Allah yolunda cihat edeceğiz.