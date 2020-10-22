'Biz yardımseveriz'

Cumhur ittifakının MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı ‘askıda ekmek’ projesini kötü ekonomi üzerinden eleştirenleri görünce hakikaten nasıl bir ülke olduk demeden kendimi alamıyorum. Yahu Bahçeli’nin böylesi bir kampanyayı ekonomi battı yandık kül olduk diye algılayan kaymak tabakanın anlamayacağı bir durumumuz var o da biz yardımsever bir milletiz ve daima öyle kalacağız.. Ama o kaymak tabaka kafasındaki örümceklerle yaşamaya devam etsin. Ben bu kampanyaya destek vermeye gidiyorum!..