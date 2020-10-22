  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Okur Postası 'Biz yardımseveriz'
Okur Postası

'Biz yardımseveriz'

Gazetemiz okurlarından Ayten Erim, "Biz yardımseveriz" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:44:00 -
'Biz yardımseveriz'

Cumhur ittifakının MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı ‘askıda ekmek’ projesini kötü ekonomi üzerinden eleştirenleri görünce hakikaten nasıl bir ülke olduk demeden kendimi alamıyorum. Yahu Bahçeli’nin böylesi bir kampanyayı ekonomi battı yandık kül olduk diye algılayan kaymak tabakanın anlamayacağı bir durumumuz var o da biz yardımsever bir milletiz ve daima öyle kalacağız.. Ama o kaymak tabaka kafasındaki örümceklerle yaşamaya devam etsin. Ben bu kampanyaya destek vermeye gidiyorum!..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Buzluktan çıkarıp yediler! Hepsi hayatını kaybetti
Dünya

Buzluktan çıkarıp yediler! Hepsi hayatını kaybetti

Çin’de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Buzlukta uzun bir süre bekletilen erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybet..
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi!
Gündem

ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi!

ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin ilk denemelerini gerçekleştirmesiyle ilgili kü..
Azerbaycan ve Ermenistan arasında tercihini yapmıştı! ABD, Karabağ savaşına dahil oldu
Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan arasında tercihini yapmıştı! ABD, Karabağ savaşına dahil oldu

Rusya'nın 2 defa ateşkes anlaşması yaptığı ancak Ermenistan'ın saldırıları ile bozulan Karabağ'daki ateşkes sürecine bu defa da ABD dahil ol..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay