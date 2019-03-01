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"Biz ülkemizi seviyoruz, kavga istemiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Biz ülkemizi seviyoruz, kavga istemiyoruz, biz huzurdan yanayız, her evde barış, huzur olsun istiyoruz. Her evde tencere kaynasın bu memlekette işsizlik olmasın istiyoruz"

01 Mart 2019 Cuma 19:01
"Biz ülkemizi seviyoruz, kavga istemiyoruz"

UŞAK (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz ülkemizi seviyoruz, kavga istemiyoruz, biz huzurdan yanayız, her evde barış, huzur olsun istiyoruz. Her evde tencere kaynasın bu memlekette işsizlik olmasın istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Uşak'taki temasları kapsamında Eşme ilçesine geçti. Burada atlılar tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı'da yaptığı konuşmada, Eşme'nin 31 Mart günü haktan, adaletten ve doğruluktan yana tarih yazacağına inandığını söyledi.

İlçenin sorunlarının CHP Eşme Belediye Başkan adayı Yılmaz Tozan tarafından çözüleceğini aktaran Kılıçdaroğlu, altyapı sorununun çözümü noktasında gerektiği taktirde CHP'li diğer belediyelerden destek getireceklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında demokrasi mücadelesini İYİ Parti ile birlikte verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'ye ve Sayın Genel Başkanına şükranlarımı sunarım, bu vesileyle onu da ifade etmek istiyorum. Biz ülkemizi seviyoruz, biz kavga istemiyoruz, biz huzurdan yanayız, her evde barış, huzur olsun istiyoruz. Her evde tencere kaynasın bu memlekette işsizlik olmasın istiyoruz. İşsizliğin olduğu bir yerde huzur, bereket olmaz, ahlaki standartlarda çürüme olur, vatandaş sokağa huzur içerisinde çıkamaz. O nedenle aslolan ekonomide güçlü olmak, üretmek, çalışmak.

Çiftçiyi perişan ettiler, çiftçi mahvoldu. Hükümet, Brezilya'dan canlı hayvan, Romanya'dan saman getiriyor, bu hayvana samanı yedirip 'biz tarım politikası güdüyoruz' diyorlar. Hangi tarım politikası, bu ülkede toprak mı yok, çiftçi mi yok, canlı hayvan mı yok. Hemen hemen her alanda büyük sorunlar var ama bu sorunları aşacağız, nasıl, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, huzur içerisinde aşacağız. Bir beyefendi konuşuyor sabah, akşam, öğlen hakaret ediyor, ne derse desin hiç umurumda değil. Benim gönlümde yatan insan sevgisi, benim gönlümde yatan sizlersiniz, sizin derdiniz varsa o dert benim derdimdir. Ben o derdi çözmek için her türlü mücadeleyi yapacağım."

Dükkan kapatan esnaf sayısında oransal olarak Uşak'ın Türkiye birincisi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ekonomik krizin CHP'nin Türkiye'yi yönettiği dönemde sona ereceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, herkesin 31 Mart'ta sandığı gitmesi gerektiğini söyleyerek, partisinin Eşme belediye başkan adayına destek istedi.

Etkinliğe CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer, CHP Eşme Belediye Başkan adayı Yılmaz Tozan ile partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 19:01
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  4. seçim2019
  5. Uşak

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