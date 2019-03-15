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"Biz, sosyal devlet olgusunu gerçekleştirdik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı:- "Engelli vatandaşlarımızın sayısı yüzde 10’u aşkın. Düne kadar bunun sözü edilir, sosyal devlet vurgusu yapılırdı ama icraatımız yoktu ya da eksikti. Biz, sosyal devlet olgusu ile bağlantılı sadece söylemde bulunmuyoruz, bunun icraatını gerçekleştirdik"

15 Mart 2019 Cuma 18:40
"Biz, sosyal devlet olgusunu gerçekleştirdik"

BOLU (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Engelli vatandaşlarımızın sayısı yüzde 10’u aşkın. Düne kadar bunun sözü edilir, sosyal devlet vurgusu yapılırdı ama icraatımız yoktu ya da eksikti. Biz, sosyal devlet olgusu ile bağlantılı sadece söylemde bulunmuyoruz, bunun icraatını gerçekleştirdik." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Bolu'ya gelen Yazıcı, belediye ziyaretinin ardından Aşağısoku Mahallesi'ndeki Sanayi Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Yazıcı, namaz çıkışında AK Parti Bolu milletvekilleri Arzu Aydın, Fehmi Küpçü, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan Adayı Fatih Metin ve partililerle sanayi esnafını ziyaret etti, istek ve talepleri dinledi.

Daha sonra Sümer Mahallesi'ndeki İzzet Baysal Vakıf Huzurevi'ne geçen Yazıcı, burada kalan yaşlılara karanfil verdi, onlarla sohbet etti.

Yazıcı, huzurevi sakinlerine yaptığı konuşmada, AK Parti'nin aileye çok önem verdiğini vurguladı.

Ailenin, Türk toplumunun en temel ünitesi olduğuna değinen Yazıcı, "Aileyi güçlü bireyler oluşturur. Güçlü bireylerden oluşan aile güçlü toplumu, güçlü toplum güçlü devleti sağlar. Bu bakımdan aile birliğimiz ve bütünlüğümüz, hayati derecede önemlidir. Beka işidir. Hatta biz aileye o kadar önem veririz ki çekirdek aile, ana, baba, çocuklar, dayı, hala, teyze ve onun dışına çıkarız. Ortak vatanımız, ortak yurdumuzda, 780 bin kilometrekare vatan toprağında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 82 milyon vatandaşın arasında hiçbir ayrım yapmadan, etnik köken ayrımı yapmadan, mezhep faktörünü gözetmeden, felsefi düşünce ayrımına girmeden tümüyle birlikte Türkiye ailesini oluştururuz." diye konuştu.

- "Sosyal devlet olgusuna azami derecede önem veriyoruz"

Yazıcı, bugüne kadar göreve gelen tüm AK Parti hükümetlerinin sosyal devlet olgusuna azami derecede önem verdiklerine dikkati çekerek, bunu gündemlerinin hemen hemen birinci maddesi haline getirdiklerini kaydetti.

"Bu ülkede kimse aç açık bırakılmayacak. Kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesi olacağız." dediklerinin altını çizen Yazıcı, bu söylediklerini unutmayarak icra ettiklerini dile getirdi.

Yazıcı, 82 milyon nüfusa sahip olan Türkiye'de, 8 milyon 500 bin engelli vatandaşın yaşadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın sayısı yüzde 10’u aşkın. Düne kadar bunun sözü edilir, sosyal devlet vurgusu yapılırdı ama icraatımız yoktu ya da eksikti. Biz, sosyal devlet olgusu ile bağlantılı sadece söylemde bulunmuyoruz, bunun icraatını gerçekleştirdik. Engelliler Kanunu'nu çıkarttık. Dezavantajlı gruplar sağlık hizmetini nereden alacak, eğitim hakkını nasıl elde edecek, bakımı nasıl olacak, bakım sağlayana destek nasıl olacak, bunların hepsini düzenledik."


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:40
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
  2. Bolu

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