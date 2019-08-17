Biz ne milletiz Gazetemiz okurlarından Ahmet Feyzioğlu, "Biz ne milletiz" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Ahmet Feyzioğlu Sabreder, şükreder aslâ dövünmez; İmkânsızı yapsa –yine- övünmez… Kaybetse üzülmez, bulsa sevinmez Kalp gözü kemâle ermiş milletiz! * Türk, kimden çekine, kimden sakına “Durmuşken” ezilen kuldan yakına! Topyekûn küffardan gelen akına İmanlı göğsünü germiş milletiz! * Kös vurup mehterân çalınca marşı Allah(CC) nidâları titretir Arş’ı! Mazlûmun yanında; zâlime karşı Polat kalkan gibi durmuş milletiz!

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.