Biz ne milletiz
Gazetemiz okurlarından Ahmet Feyzioğlu, "Biz ne milletiz" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:30
Ahmet Feyzioğlu
Sabreder, şükreder aslâ dövünmez;
İmkânsızı yapsa –yine- övünmez…
Kaybetse üzülmez, bulsa sevinmez
Kalp gözü kemâle ermiş milletiz!
*
Türk, kimden çekine, kimden sakına
“Durmuşken” ezilen kuldan yakına!
Topyekûn küffardan gelen akına
İmanlı göğsünü germiş milletiz!
*
Kös vurup mehterân çalınca marşı
Allah(CC) nidâları titretir Arş’ı!
Mazlûmun yanında; zâlime karşı
Polat kalkan gibi durmuş milletiz!
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