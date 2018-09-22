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Biz ne çektiysek içimizdeki fırsatçılardan çektik!

Gazetemiz okurlarından Yunus Yılmaz, ülkemizde oynanan ekonomi oyunlarına dikkat çekmek için görüşlerini bizimle paylaştı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 13:15
Biz ne çektiysek içimizdeki fırsatçılardan çektik!

YUNUS YILMAZ

Malum ülkemiz ekonomik bir savaş veriyor. Bunu kimse inkâr edemez ama biz dış düşmanlardan öte içimizdeki fırsatçılardan çekiyoruz.

Ülkede dolar ve euro üzerinde oynanan oyunlar sonucu içimizdeki hainler devreye girdi ve 1 liraya aldığımız her şeyin üzerine 2-3 demeye hatta 5 demeye bile başladılar. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, marketlerde pazarlarda fiyatlar çok arttı. Ama bunu koz olarak kullanan alçak insanlar da maalesef aramızda yaşıyorlar.

Devletimizin müfettişler aracılığıyla başlattıkları denetimlerin sıklaşması hakikaten anlamlı ve bu simsarlara tokat niteliğindedir.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 13:15
  1. dolar
  2. euro
  3. ekonomik bir savaş

YORUM YAZ

  • imamarüzgarimamarüzgar36 dk önce
    Vakti zamanında Tedbili Kıyafetle Halkın içine girip denetleyen Padişahları olan bir milletiz. Ben isterim Tedbili Kıyafetle Gezen vali kaymakam v.s vs. gibi denetleyici olan mekanizmaların bunu yapmasını. Dil bilmek önemliLisanı bilmekte önemli. Boşuna söylenmemiş bu söz. Kim hangi dilden konuşup onu yapıyor ise ona onun lisanı ve dili ile cevap vermek bizleri bir çok beladan uzak tutacağı kesindir. Hoş bu durumda bir Valimiz vardı bi dönem ya onun sonunu söylemeye gerek varmı. Eksiklerimiz çok umarım her durumda gerekli olan tedbirler alınır. Birde lütfenTencereye konan gıdaların acaba görevliler alıp pişirip renk koku tat durumlarını denetleseler. Ambalaja bakamk çoğuzaman aldatıcı olabiliyor. Hatırlatmak işimiz. Menziline ulaşması için yiy ve güzel olacak şeyler için.
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