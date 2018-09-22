Biz ne çektiysek içimizdeki fırsatçılardan çektik!

YUNUS YILMAZ

Malum ülkemiz ekonomik bir savaş veriyor. Bunu kimse inkâr edemez ama biz dış düşmanlardan öte içimizdeki fırsatçılardan çekiyoruz.

Ülkede dolar ve euro üzerinde oynanan oyunlar sonucu içimizdeki hainler devreye girdi ve 1 liraya aldığımız her şeyin üzerine 2-3 demeye hatta 5 demeye bile başladılar. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, marketlerde pazarlarda fiyatlar çok arttı. Ama bunu koz olarak kullanan alçak insanlar da maalesef aramızda yaşıyorlar.

Devletimizin müfettişler aracılığıyla başlattıkları denetimlerin sıklaşması hakikaten anlamlı ve bu simsarlara tokat niteliğindedir.