ADIYAMAN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu, "Biz kimseyi düşüncesinden, inancından, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyiz. Çünkü biz Mustafa Kemal'in, cumhuriyeti kuranların partisiyiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Tut ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitabında, 1 Nisan'dan sonra yeniden Tut ilçesine gelmek istediğini ve yanında da kardeş belediyenin başkanının bulunacağını kaydetti.

Seçimlerde İYİ Parti ile beraber olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Biliyorum her yerde işsizlik ve yoksulluk başta olmak üzere çok sorun var. Allah'ın izniyle bunların hepsini aşacağız." ifadesini kullandı.

İş ve aş sorunu olmayan, huzurun arttığı bir ülke kurmayı hayal ettiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bunları yaparken en büyük umudumuz ve destekçimiz de sizlersiniz. Biz halkımızı seviyoruz. İnsana ve halka hizmet etmek, hakka hizmettir. Biz kadın erkek eşitliğine inanıyoruz. Biz kimseyi düşüncesinden, inancından, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyiz. Çünkü biz Mustafa Kemal'in, cumhuriyeti kuranların partisiyiz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 1 Nisan'dan sonra Tut ilçesinin daha iyi yerlere gelebilmesi için her türlü desteği vereceklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin sağladığı imkanları buraya da sunmak istiyoruz. Çok şey istemiyoruz. Olması gerekenleri istiyoruz. Buradaki çocuklarımız da en iyi okullarda eğitim görsün istiyoruz." diye konuştu.

- "Bizim 6 okumuzdan biri de milliyetçilik"

Konuşmasında AK Parti'ye oy verenlere de seslenen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"17 yıldır tek başına iktidar yaptınız. İstedikleri kanunu, kararnameyi çıkardılar. İstediklerini tayin ettiler. 17 yıl içinde şeker fabrikaları, Tekel fabrikaları, kağıt fabrikaları satıldı. Sonra borç alındı hem de milletin sırtından. Nereye gitti paralar? Bunu şunun için söylüyorum, sandığa giden AK Partili kardeşlerim, ellerini vicdanlarına götürsünler. Ülkücü kardeşlerime de sesleniyorum; 'Biz milliyetçiyiz' diyorlar. Bizim 6 okumuzdan biri de milliyetçilik. Siz bayrağınızı ve vatanınızı seviyorsanız milliyetçisinizdir. Milliyetçi kardeşlerime soruyorum, milletin silah fabrikasını Katar ordusuna satmak istiyorlar. Ülkücü gençlere sesleniyorum, milletin silah fabrikasını Katar ordusuna satana milliyetçi denir mi? Buna destek verene, sarayın bekçiliğini yapana milliyetçi denir mi?"

Üretimin önemine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, üretenlerin kimsenin önünde diz çökmeyeceğini ve gelişebileceğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin üretimden koparıldığını savunarak, "Borç alırsanız emir alırsınız. Hep beraber hangi partiden olursak olalım, Türkiye'nin geleceği, yaşanabilir bir ülke, daha fazla demokrasi için mücadele etmeliyiz. Kavgadan yana değil, huzur ve bereketten yanayım. Aynı bayrağın altında, aynı havayı teneffüs ediyorsak herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Ben böyle inanıyorum." diye konuştu.



