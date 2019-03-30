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"Biz Kandil'in eli kanlı katilleriyle bir araya gelmeyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:- "Biz hizmet eriyiz, gece gündüz demeden çalışırız. Biz de sahte senet, dolandırıcılık, sahtekarlık olmaz. Biz Kandil'in eli kanlı katilleriyle bir araya gelmeyiz. Pensilvanya'daki sapığın emrinde değiliz"

30 Mart 2019 Cumartesi 15:53
"Biz Kandil'in eli kanlı katilleriyle bir araya gelmeyiz"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Biz hizmet eriyiz, gece gündüz demeden çalışırız. Biz de sahte senet, dolandırıcılık, sahtekarlık olmaz. Biz Kandil'in eli kanlı katilleriyle bir araya gelmeyiz. Pensilvanya'daki sapığın emrinde değiliz." dedi.

Özhaseki, Etimesgut ilçesinde düzenlenen programda seçim otobüsünden yaptığı konuşmada, kendilerini vatandaşların yalnız bırakmadığını söyledi.

Milletin, ümmetin derdiyle dertli olduklarını ifade eden Özhaseki, bu nedenle gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Seçim çalışmaları kapsamında Ankara'da, Etimesgut'ta neler yapacaklarını anlattıklarını, projelerini kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan Özhaseki, bu alanda tecrübeli olduklarını söyledi.

"Gerek AK Partili gerekse MHP'li kardeşlerimizle kol kola girdik, hizmet etmek için huzurunuza geldik." diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Biz hizmet eriyiz, gece gündüz demeden çalışırız. Biz de sahte senet, dolandırıcılık, sahtekarlık olmaz. Biz Kandil'in eli kanlı katilleriyle bir araya gelmeyiz. Pensilvanya'daki sapığın emrinde değiliz. Bizler bu millete, bayrağa aşığız. Sonuna kadar sizlere hizmet edeceğiz. Zafere az kaldı."

Cumhur İttifakı'nın Etimesgut Belediye Başkan Adayı MHP'li Enver Demirel'le beraber hizmet edeceklerini dile getiren Özhaseki, işlerinin kavga değil hizmet olduğunu vurguladı.

"Allah'a, Kandil'deki katilleri, Pensilvanya'daki sapığı sevindirmesin diye dua ediyorum." ifadesini kullanan Özhaseki, seçimler için destek istedi.

Etimesgut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Demirel de seçimler için destek istedi, vatandaşlara teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 15:53
  1. Ak Parti
  2. Etimesgut
  3. Mehmet Özhaseki

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