0553 313 94 23

"Biz ismini millet yapıp, zillete düşenlerin karşısındayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:-"Hedefine Türkiye'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı koyanlara 31 Mart'ta en iyi cevabı vermemiz gerekiyor"- "Biz milletiz. Biz ismini millet yapıp, zillete düşenlerin karşısındayız. Onlar bu ismi hak etmiyorlar"

22 Mart 2019 Cuma 21:17
"Biz ismini millet yapıp, zillete düşenlerin karşısındayız"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Hedefine Türkiye'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı koyanlara 31 Mart'ta en iyi cevabı vermemiz gerekiyor." dedi.

Ünal, Afşin Belediyesince Ergün Ertekin Çim Güreş Sahası'nda, Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, yaptığı konuşmada, "Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, MHP ve AK Parti bir araya geldikten sonra bu ülkeye, millete, bayrağa ve devlete Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz." ifadesini kullandı.

Türk milletinin bin yıldır bu topraklarda olduğunu, bu süre zarfında da kimseye boyun eğmediğini, hiç kimsenin de bu millete diz çöktüremediğini vurgulayan Ünal, Elbistan Ovası'nda Sultan Baybars'ın Moğolları yenilgiye uğrattığını anımsattı.

Ünal, "Bütün dünyayı alt üst eden Moğol ordusu ilk defa bu ova üzerinde yenilgiye uğratıldı. Biz bin yıldır kimseye boyun eğmedik ve bundan sonrada bizim çocuklarımızın kimseye boyun eğmeden yaşaması için bu mücadeleyi veriyoruz. Köprüler, yollar, okullar, hastaneler yapılır. Bunların hepsini bir bir yaptık. 17 yıldan buyana bu milletin ihtiyaç duyduğu hizmetleri vazifemiz bildik. Hizmetlerin hepsi yapılır ama bu topraklarda karakterimiz haline gelen bağımsızlığımızı korumalıyız. Biz milletiz. Biz ismini millet yapıp, zillete düşenlerin karşısındayız. Onlar bu ismi hak etmiyorlar." diye konuştu.

Ünal, dünyanın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri merakla beklediğini belirterek, Afşin'de, Elbistan'da ve Kahramanmaraş'ta en iyi sonucu alacaklarını kaydetti.

Seçime kısa bir süre kaldığına işaret eden Ünal, şunları söyledi:

"Tüm dünya gözünü 31 Mart'a dikti. Cumhur İttifakı güç kaybedecek mi? Recep Tayyip Erdoğan güç kaybedecek mi diye. Hedefine Türkiye'yi, Recep Tayyip Erdoğan koyanlara 31 Mart'ta en iyi cevabı vermemiz gerekiyor. Cumhur İttifakı Afşin adayımız Mehmet Fatih Güven'i ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Hayrettin Güngör'ü sizlere emanet ediyorum."

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hayrettin Güngör ve Afşin Belediye Başkanı adayı Mehmet Fatih Güven'in konuşmasının ardından, sanatçı Mustafa Yıldızdoğan bir konser verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 21:17
  1. Afşin Konser
  2. Afşin Mustafa Yıldızdoğan Konseri
  3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Venezuela'dan ABD'nin askeri operasyon tehdidine yanıt: Yalan söylüyorlar
    1. Venezuela'dan ABD'nin askeri operasyon..
    2. Birmingham City'ye puan silme cezası
    3. "Her bölgemizin turizminin gelişmesi..
    4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    5. İstanbul’da çete lideri ve 12 adamı..
    6. Rusya: "Rusya’nın, Golan Tepeleri ile..
    7. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza..
    8. İstanbul’un simgeleri Mavi’ye büründü
    9. Şehit yakını olan öğrencilerin..
    10. Bakan Yardımcısı Yerlikaya: “Kurda..
    11. Emniyet'ten 'Ayşenur Arslan' açıklaması!
    12. Telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama
    13. İçişleri Bakanı Soylu: “Bu ülkenin..
    14. Musul’daki feribot faciasıyla ilgili..
    15. Arnavutluk-Türkiye
    16. Türk Kızılayı Yemen'de gıda kolisi..
    17. Jüpiter ilk oluştuğunda Güneş'e 4 kat..
    18. Seyir halindeyken alevlere teslim olan..
    19. A Milliler sahaya çıkıyor! İlk 11'ler..
    20. Mermer atölyesinden 8 bin TL’lik..
    21. "384 bin 247 engelli kardeşimizi iş..
    22. İzmir Alsancak Tren Garı’nda “Çaka Bey..
    23. Lahana turşusu nasıl yapılır?
    24. Bakan Selçuk: “Engellilerin emanet..
    25. Ülke ayağa kalkmıştı! Vali görevinden..
    26. "Türkiye'nin seçimlerine karışmayan..
    27. "Gün birlik ve beraberlik günüdür"
    28. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    29. İl Emniyet Müdürlüğünden Gazeteci..
    30. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'