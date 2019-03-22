0553 313 94 23

"Biz hizmetlerin partisiyiz"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: - "Biz hizmetlerin partisiyiz. Biz millete efendilik değil, millete hizmetkar olmak için sahalardayız. Dün Doğu'daydık, bugün Batı'dayız. Dün Kuzey'deydik, öbür gün Güney'deyiz. Türkiye'nin her alanında, yerinde tespit ederek çalışıyoruz"- "İnşallah milli takımımız şahlanacak. Şahlandığı dönemi görecek. Aslan yattığı yerden hızlı bir şekilde kalkacaktır. Sporda iniş çıkış vardır. Futbolda evet bir müddet inişimiz oldu ama şahlanış dönemini de bu yıl yaşayacağız"

22 Mart 2019 Cuma 19:42
"Biz hizmetlerin partisiyiz"

ZONGULDAK (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Biz hizmetlerin partisiyiz. Biz millete efendilik değil, millete hizmetkar olmak için sahalardayız. Dün Doğu'daydık, bugün Batı'dayız. Dün Kuzey'deydik, öbür gün Güney'deyiz. Türkiye'nin her alanında, yerinde tespit ederek çalışıyoruz." dedi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'la Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine gelen Hamza Yerlikaya, bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Yerlikaya daha sonra Çaycuma ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, spor tesisleri inşaatını yerinde inceledi. Bakan Yardımcısı Yerlikaya, incelemelerin ardından spor salonunda voleybol oynayan öğrencilere eşlik etti.

Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Yerlikaya, öğrencilerin oynadığı dama ve satranç oyunlarını izleyerek, başarı dilediğinde bulundu.

Yerlikaya, yöresel ürünler satan bir iş yerinde ikram edilen manda yoğurdunu bıçakla kesip, tadına baktı.

- "İnşallah milli takımımız şahlanacak"

Hamza Yerlikaya, Çaycuma'nın ardından beraberindeki heyetle Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.

Vali Bektaş, Yerlikaya'ya üzerinde vagon ve maden işçisinin tasvir edildiği heykel hediye etti.

Yerlikaya, ziyaret çıkışında bir gazetecinin "A Milli Futbol takımı yeni kadrosuyla ilk kez maça çıkacak." hatırlatması üzerine, "İnşallah milli takımımız şahlanacak. Şahlandığı dönemi görecek. Aslan yattığı yerden hızlı bir şekilde kalkacaktır. Sporda iniş çıkış vardır. Futbolda evet bir müddet inişimiz oldu ama şahlanış dönemini de bu yıl yaşayacağız. Yeni can, yeni heyecandır." diye konuştu.

Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmin vizyona gireceğinin hatırlatılması üzerine Yerlikaya, "Naim Süleymanoğlu, 'Cep Herkülü'dür. Türkiye'ye büyük umutlar olmuş, madalyamızın yok olduğu dönemlerde çıkmış ülkeye altın madalya kazandırmış bir efsanemiz. Ruhu şad olsun. İnşallah bu belgesel, bundan sonraki nesle aktarılacak bir eser olur." ifadelerini kullandı.

- "31 Mart'ta aydınlık bir Türkiye göreceğiz"

Hamza Yerlikaya valilik ziyaretinin ardından İncivez Mahallesi'nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Abdullah Sabri Efendi Yurdu'nu ziyaret ederek, üniversite öğrencileriyle görüştü.

Yerlikaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlıklarının yatırımlarını denetlemek için kente geldiklerini söyledi.

Ziyaretlerin olumlu geçtiğini ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Yapacak olduğumuz icraatları, Cumhurbaşkanımızın vizyonu, misyonu, öngörüsünü vatandaşlarımızla paylaşmak için geldik. Bunu başta da söyledik. Milleti, zillete düşürmek isteyen zillet ittifakına karşı dik ve vakur duruşumuzla, Cumhurbaşkanımızın yanında olacağımızı, olmamız gerektiğini anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz. Biz hizmetlerin partisiyiz. Biz millete efendilik değil, millete hizmetkar olmak için sahalardayız. Dün Doğu'daydık, bugün Batı'dayız. Dün Kuzey'deydik, öbür gün Güney'deyiz. Türkiye'nin her alanında, yerinde tespit ederek çalışıyoruz.

Türkiye'nin her tarafının güvenli olduğunu gösteriyoruz ve anlatıyoruz. Yatırımlarımızı anlatıyoruz. Uzun yılların, emeğin güzelliklerini görüyoruz. İnşallah 31 Mart'ta aydınlık bir Türkiye, aydınlık bir Zonguldak göreceğiz."

Yerlikaya ve beraberindekiler daha sonra gençlik merkezini ziyaret etti. Burada sporcularla körling oynayan Hamza Yerlikaya, daha sonra Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Gençlik merkezi ziyareti sırasında Yerlikaya, bir üniversite öğrencisinin seslendirdiği "Sen Sivas'ı Seyret” türküsüne de eşlik etti.

İşaret dili öğrencileriyle de bir araya gelen Yerlikaya, işaret diliyle öğrencilerle iletişim kurdu, burada bulunan güreşçilere ise tavsiyeler verdi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 19:42
  1. Çaycuma
  2. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya
  3. ziyaretler
  4. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ömer Çelik: Gizli kapaklı işler yapılıyor
    1. Ömer Çelik: Gizli kapaklı işler..
    2. Araçlardan ruhsatsız silah ve..
    3. 1. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları..
    4. MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı..
    5. Mehmet Ağar'dan çarpıcı 'CHP'..
    6. Başkan Çimen, Meclis Üyelerine..
    7. Yanan alana gelir getirici fidanlar..
    8. Mustafa Kutlu Kütüphanesi hizmete açıldı
    9. Karısını zincirle boğarak öldürdü
    10. Gümüşhane’de çiftçilere meyve fidanı..
    11. İsrail askerleri Gazze sınırında 2..
    12. "Suriye'de DEAŞ'ın elinde toprak..
    13. Düzce'de FETÖ'nün "avukat yapılanması"..
    14. Samsung Galaxy M20 ne kadar? | Samsung..
    15. Galatasaray'dan CAS açıklaması:..
    16. Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı..
    17. Fatma Betül Sayan Kaya ve Av. Şeyma..
    18. AK Parti'nin Amasya mitingi
    19. Mahathir'e Pakistan'da devlet nişanı..
    20. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ABD Dışişleri..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'