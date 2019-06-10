0553 313 94 23

"Biz hizmet etmeye geliyoruz"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:- "Bu şehrin nimetlerini, ekonomisini herkesle, 16 milyon insanla paylaşacağız. Siyasi partiler araçtır, hizmet için araçtır. Biz hizmet etmeye geliyoruz"

10 Haziran 2019 Pazartesi 22:09
"Biz hizmet etmeye geliyoruz"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin nimetlerini, ekonomisini herkesle, 16 milyon insanla paylaşacağız. Siyasi partiler araçtır, hizmet için araçtır. Biz hizmet etmeye geliyoruz." dedi.

Esenyurt Meydanı'nda vatandaşlara seslenen İmamoğlu, demokrasiye sıkıntı veren bir avuç insanın, kendisini insanlardan koparmak istediğini savundu.

"Çok güçlü geliyoruz. Milletçe, halkımızla beraber geliyoruz." diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sorunlarınızı, sıkıntılarınızı biliyorum. Çözüm olmaya geliyoruz. En önemli sorun, işsizlik. Onu da biliyoruz. Yakın çevresinde çocuğu, genci, yakını işsiz kim var desek, hepiniz el kaldırırsınız. İstanbul'da neredeyse 3 gençten biri işsiz. Açlık sınırının altında yüz binlerce insanımız var. Biz, bu şehrin ekonomisini düzeltmeye, bu şehirde işsizlere iş bulmaya geliyoruz. Biz, bu bir avuç insana yalvardık. Bir avuç insan. Bazen YSK'da, bazen siyasette bir avuç insan oluyorlar. Onlar için varsa yoksa, kendi yakın çevresi, ailesi, eşi dostu. Biz öyle bakmıyoruz. Size, bu millet 2023'e kadar yetki verdi. Gidin ekonomideki sorunları çözün, işsizliği çözün. Biz de İstanbul'daki sorunları çözelim. Anlatamadık.''

Bu şehrin bütün kaynaklarında en büyük düşmanın israf olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Bu iki kelimeyi hiçbir zaman unutmayalım, 'İsrafa son, tasarruf var.' İsrafa asla müsaade etmeyeceğiz. Bu milletin kaynaklarını çarçur edenlere fırsat tanımayacağız. 23 Haziran'dan sonra, bu şehrin nimetlerini adam gibi kullanırsak, insanca harcarsak bu şehir herkesi mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

İBB'de, yılda 5-6 milyar tasarrufla bütçe artısı elde edeceğini düşündüğünü aktaran İmamoğlu, "Duyuyor ve görüyorsunuz, yapılan ihalelerde, harcamalarda derenin suyu ne hikmetse aynı yerlere akıyor. Hakkıyla, hukukuyla insanların kabiliyetleriyle herkes iş alsın. Bizim partiyle işimiz yok. 'Biz, partizanlığı bitirmeye geliyoruz' dedik. Partizanlık bitecek." dedi.

Bu şehrin nimetlerini, ekonomisini herkesle, 16 milyon insanla paylaşacaklarını dile getiren İmamoğlu, "Siyasi partiler araçtır, hizmet için araçtır. Biz hizmet etmeye geliyoruz. Bazıları için siyasi partiler amaç olabilir, bizim için araç. Şu bebeğe, şu genç kızımıza, çocuklarımıza, şu şehrin milyonlarca çocuğuna hizmet etmeye geliyorum. Aynı zamanda şu cesur gençlerine, kızlarına-erkeklerine hizmet etmeye, onların Ekrem Abisi olmaya geliyorum.'' şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu, şöyle devam etti:

''Biz, bunları söylerken onlar ne diyor? Ben 'hak, hukuk, adalet' diyorum. Onlar 'Pontus' diyor. Gülelim, vallahi gülelim. Ben 'israf, tasarruf' diyorum, onlar 'Yunan' diyor. Ben 'huzur' diyorum, onlar 'terörist' diyor. Ben 'birleşelim' diyorum, onlar İstanbul'a 'Konstantinopol' diyor. Allah bir avuç insana akıl versin. Allah, 23 Haziran'da bu bir avuç insana akıl verecek. İçlerinde bir avuç insan çığırtkanlık yapıyor. Söylediklerimizi her gün tekrar eden insanlar. Bir bakıyorum il başkanları, milletvekilleri, bakanları konuşuyor. Rakibimiz bazen onlara eşlik ediyor, bazen de susuyor. Bu susan rakibim, sözüm ona bana devlet adamlığı tavsiyesinde bulunuyor. Allah şahit siz de şahit olun: Bu kardeşiniz hiçbir gün kötü söz söylemeyecek. Bu tavırları, kötü davranışları yapanlara sevgiyi, saygıyı öğreteceğiz. Aynı zamanda erdemli olmayı, devletini, milletini sevmeyi, herkese eşit davranmayı öğreteceğiz.''


- "Bize çay getiren insanlara bile hesap sordular"

Seçimlere 18 gün kaldığını hatırlatan İmamoğlu, "Bize çay getiren insanlara bile hesap sordular. Telefonu bağlayan santral memuruna bile hesap sordular. Bunlarda vicdan yok. Biz herkese sahip çıkmaya geliyoruz. Herkese sahip çıkacağız. Şu anda Esenyurt'tayız. 18 günde yaptıklarımızı biliyoruz. Öğrencilere ulaşımda indirip yaptık. Dini bayramlarda ücretsiz olan ulaşımı, milli bayramlara da taşıdık. Faturalarınızı kontrol etmişsinizdir, suya indirip yaptık. Biz, onların 17 yılda yapamadıklarını, 17 günde yaptık." dedi.

İstanbul ve Esenyurt'un mülteci sorunu olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mülteci sorununu ne yazık ki hep arka ceplerine attılar, ilgilenmediler. Biz, insanlığı iyi biliriz. Biz insana değer veririz, o ayrı ama mülteci dostlarımız mülteci olduklarını bilecek. Bu konuda ulusal bir politika geliştirmekten aciz davrananlara ulusal bir politika geliştireceğiz. Bu şehirde olan mültecilerin özellikle kadınlarına, çocuklarına elbette destek olacak. Günün sonunda, zamanı geldiğinde memleketlerine gitmek zorunda olduklarını elbette anlatacağız. Biz mülteci hukukunun ne olduğunu bilen insanlarız. Kucaklarız, barınma konusunda destek çıkarız. Kadınların, çocukların mağdur olmaması için çabalarız. Bu konuda koltuk işgal eden bir belediye başkanı olmayacağım. Ulusal ve uluslararası platformlarda anlatacağım."

İmamoğlu'na, eşi Dilek İmamoğlu ile Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve çok sayıda milletvekili de eşlik etti.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 22:09
  1. - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kurum: “Çerçevemiz 5 yılda acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirmek”
    1. Bakan Kurum: “Çerçevemiz 5 yılda acil..
    2. Fuat Oktay: “Devletlerin FETÖ gibi..
    3. PKK'lı teröristler yol yapan işçilere..
    4. Cinnet getiren baba 2 kızını ağır..
    5. Malatya’da trafik kazası: 5 yaralı
    6. "Biz hizmet etmeye geliyoruz"
    7. "İsrail kasıtlı olarak sağlık..
    8. Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası..
    9. Yüksekova’da inşaat işçilerine hain..
    10. Minibüs alev alev yandı
    11. Beşiktaş’ta yola savrulan paraları..
    12. Saldırılar son bulmuyor! Ölü sayısı..
    13. Konya’da dolu yağışı sonrası..
    14. Yıldırımın düştüğü çiftlikte yaklaşık..
    15. 54 kaçak göçmen bir eve kilitlenmiş..
    16. 2 yaşındaki çocuk dördüncü kattan düştü
    17. Kur'an öğrenen nesilden rahatsızlar!..
    18. "Yemen'de her iki saatte 1 anne ve 6..
    19. Sulama kanalına düşen çocuğun cansız..
    20. Ankara’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
    21. New York’ta helikopter gökdelenin..
    22. İzmir'de babanın iki kızını tüfekle..
    23. İngiltere'de başbakan adayları belli..
    24. "AB ülkeleri, nükleer anlaşmadaki..
    25. GÜNCELLEME - İdlib Gerginliği Azaltma..
    26. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    27. Kuzey Kore'de idamların halka açık..
    28. Ekrem İmamoğlu'nun 'yoldaşları' kin..
    29. New York'ta bir helikopter gökdelene..
    30. Kurum, toplu konut mağdurlarıyla görüştü
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Rezalet Türkiye'ye de sıçradı! Resmen satışta... "İbne"leri tokatlayacaklar!
    Rezalet Türkiye'ye de sıçradı! Resmen satışta... "İbne"leri tokatlayacaklar!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı