0553 313 94 23

"Biz her şeye hazırız"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "(Ekrem İmamoğlu ile ortak TV programı) Mahir Bey CHP ile görüştü, Genel Başkan Yardımcısı ile onlar da Sayın Genel Başkan Kemal Bey’e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş"- "Biz zaten baştan söyledik. Biz her şeye hazırız"

05 Haziran 2019 Çarşamba 14:27
"Biz her şeye hazırız"

SİVAS (AA) - Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak TV programına ilişkin, "Mahir Bey CHP ile görüştü, Genel Başkan Yardımcısı ile onlar da Sayın Genel Başkan Kemal Bey’e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş." dedi.

Yıldırım, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Sivas'ta, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, bayramın bayram tadında çok güzel geçtiğini, hemşehrileri ile bir araya gelerek bayramlaştıklarını söyledi.

Yıldırım, basın mensuplarının, "Ailenize, sevdiklerinize vakit ayırabiliyor musunuz?" sorusuna, "Bayramın ilk günü bizim adetimizdir, büyükler evde oturur. Küçükler onlara ziyarete gelir. Bayramlaşmalar yapılır. Hatta arife günü de mezarlık ziyareti yapılır. Biz de aynısını yaptık. Eskiden biz giderdik, şimdi bizim gençler yetişti, onlar bize geliyor. Dün bayramlaşmaları yaptık. Ailenin bütün fertleriyle bayramlaştık. İstanbullularla bayramlaştık. Şimdi de memleketime geldim. Yiğidoların memleketi Sivas'a geldim. Sivas'ta hemşehrilerimizle bayramlaşıyoruz. Bundan sonra da birkaç ile daha gideceğiz." cevabını verdi.

- "Aynı zamanda benim doğduğum şehirdir"

Yıldırım, "Sivas'ın sizin için özelliği ne, neden ilk durağınız burası?" sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Sivas'ın Türkiye içini önemi var. Biliyorsunuz Osmanlı'da Anadolu toprakları işgal edilince en güvenli yer Sivas olarak belirlendi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesini Sivas'a kadar, Amasya, Erzurum'dan sonra Sivas'a geldi ve burada 108 gün boyunca nasıl bağımsızlığımızı kazanacağız, 'ya istiklal ya ölüm' kararlılığının verildiği il Sivas'tır. Mandanın asla kabul edilemeyeceğinin bütün dünyaya haykırıldığı yer Sivas'tır. Sivas, bu bakımdan çok önemlidir. Türkiye'nin teminatı bir ilimizdir. İstiklal ve geleceğimizin önemli bir şehridir. Benim için önemi ise ben Sivas topraklarında doğdum. Aynı zamanda benim doğduğum şehirdir. Büyüdüğüm yer Erzincan'da, ikisi arasında 5 kilometre var. Şahsımla ilgili Sivas'ın böyle bir özelliği var."

- "Tatil bitince mutlaka onları İstanbul'a bekliyoruz"

İstanbul'da Sivaslı seçmen sayısının çok fazla olduğunun hatırlatılması üzerine Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Sivas'ta yaşayanların iki katından fazla Sivaslı İstanbul'un 39 ilçesinde, 961 mahallesinde yaşıyor. Dolayısıyla İstanbul seçimlerini de belirleyecek en önemli illerimizden bir tanesi Sivas'tır. Sivaslı hemşehrilerim her zaman siyasette benim yanımda durmuştur, bana omuz vermiştir. İstanbul seçimlerinde adaylığımda da destek vereceklerinden zerre kadar tereddüdüm yok. Ancak hemşehrilerime burada bir hatırlatma yapmak isterim, birçok hemşehrimiz İstanbul'dan doğal olarak memlekete geldi. Tatillerini burada geçirdiler, ancak tatil bitince mutlaka onları İstanbul'a bekliyoruz. Çünkü İstanbul'un Sivas'a, Sivaslılara ihtiyacı var. İstanbul bayramı var. 23 Haziran bayramında Sivaslılar da bizimle beraber olsun diye çok arzuluyoruz."

Yıldırım, "CHP'li rakibiniz Ekrem İmamoğlu ile ortak canlı yayına çıkma durumu söz konusuydu. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" hatırlatmasında bulunan basın mensubuna, "Doğru. Mahir Bey CHP ile görüştü, Genel Başkan Yardımcısı ile onlar da Sayın Genel Başkan Kemal Bey’e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş." karşılığını verdi.

"Siz nasıl bakıyorsunuz?" sorusu üzerine de "Biz zaten baştan söyledik. Biz her şeye hazırız." diyen Yıldırım, "Her şey konuşulacak mı?" diye soran gazeteciye ise "Şöyle, öncelikli İstanbul, gayet tabii her şeyi konuşuruz. Önemli olan, İstanbullu ne duymak istiyor. İstanbul önceliğimiz ama gereken her şeyi konuşuruz. Bir problem yok." yanıtını verdi.

Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun, kiraz ağacına çıkarak kiraz topladığının hatırlatılması üzerine de "Öyle mi, güzel. Kiraz ağaçları gevrek olur. Dikkat etsin, düşmesin. O bize lazım 23'üne." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan belediye ziyaretinde Bilgin, Yıldırım'a Kangal köpeği yavrusu hediye etti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 14:27
  1. - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. Sivas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Çevre Günü
    1. Dünya Çevre Günü
    2. Trump'tan İran'a askeri harekat..
    3. Şehir tehlikede! Çöl bölgelerinden..
    4. Saadet Partisine bayram ziyaretleri
    5. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yıldırım..
    6. 9 günlük tatilde Didim’e tatilci akını
    7. Bahçeli: "(İstanbul seçimi) İki aday..
    8. CHP Teşkilatı bayramlaştı
    9. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu..
    10. James Rodriguez, Bayern Münih'ten..
    11. Hatay'da bayram ziyaretinden dönen..
    12. Bahçeli: "(İstanbul seçimi)..
    13. Kuzey Kore'de halka kritik çağrı!
    14. Balıklıgöl’deki suyun tarihi yolculuğu
    15. Türkiye-Fransa maçını Sloven hakem..
    16. Kırklareli’de süne ile mücadele..
    17. Fiyatlar piyasa altında! Kapış kapış..
    18. AB'den İtalya için bomba karar!
    19. Selendi protokolü bayramlaştı
    20. Binali Yıldırım adaşıyla karşılaştı,..
    21. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör..
    22. Huzurevinde bayram coşkusu
    23. Doğanın küçük canlılarını fotoğrafladı
    24. Kente uyuşturucu sokmaya çalışan..
    25. 22 yıl sonra buluştular
    26. Devlet Bahçeli'den ortak canlı yayın..
    27. Filistinliler bayramı hüzünle kutluyor
    28. İnşatta mahsur kalan kedi kurtarıldı
    29. Zeugma Müzesi’ne ziyaretçi akını
    30. Çakırhöyük Beldesinde traktör ve su..
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor