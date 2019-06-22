Biz hepimiz Mursi’yiz
Gazetemiz okurlarından Halis Bilgin, "Biz hepimiz Mursi’yiz" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.22 Haziran 2019 Cumartesi 12:05
Halis Bilgin
Biz hepimiz Mursi’yiz,
Peygamberi izleyen,
Şehadeti özleyen,
Yollarını gözleyen,
Mursi’yiz, biz hepimiz.
*
Biz hepimiz bir Bedii’yiz,
Eğilmeyip, dik duran,
Zulmün hesabın soran,
O’nun rehberi Kur’an,
Bedii’yiz, biz hepimiz.
Biz hepimiz Kardavi’yiz,
Alimlerin şahıdır,
Mazlumların ahıdır,
Ümmetin yüz akıdır,
Kardavi’yiz, biz hepimiz.
*
Biz hepimiz Biltaci’yiz,
Esma’sını özleyen,
Kavuşmayı gözleyen,
Cennet ile sözleyen,
Biltaci’yiz, biz hepimiz.
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