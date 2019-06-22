Biz hepimiz Mursi’yiz Gazetemiz okurlarından Halis Bilgin, "Biz hepimiz Mursi’yiz" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Halis Bilgin Biz hepimiz Mursi’yiz, Peygamberi izleyen, Şehadeti özleyen, Yollarını gözleyen, Mursi’yiz, biz hepimiz. * Biz hepimiz bir Bedii’yiz, Eğilmeyip, dik duran, Zulmün hesabın soran, O’nun rehberi Kur’an, Bedii’yiz, biz hepimiz. Biz hepimiz Kardavi’yiz, Alimlerin şahıdır, Mazlumların ahıdır, Ümmetin yüz akıdır, Kardavi’yiz, biz hepimiz. * Biz hepimiz Biltaci’yiz, Esma’sını özleyen, Kavuşmayı gözleyen, Cennet ile sözleyen, Biltaci’yiz, biz hepimiz.

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