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"Biz hayalleri gerçekleştiren Fatih'in izini takip ediyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu:- "Bizim yapılacak çok işimiz var. Biz hayalleri gerçekleştiren bir ecdadın torunları olarak dedemiz Fatih'in izini takip ediyoruz"

06 Mart 2019 Çarşamba 21:26
"Biz hayalleri gerçekleştiren Fatih'in izini takip ediyoruz"

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bizim yapılacak çok işimiz var. Biz hayalleri gerçekleştiren bir ecdadın torunları olarak dedemiz Fatih'in izini takip ediyoruz." dedi.

Akbaşoğlu, partisince Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, şehirleri ve gönülleri imar etmiş, küresel düzene mühür vurmuş insanların bir arada olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde yürüdüklerini belirten Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın bize öğretmiş olduğu tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmak kaydıyla hep beraber yerel, ulusal, bölgesel ve küresel anlamda bir misyonu, bir hedefi yakalamayı ortaya koymuş durumdayız." ifadesini kullandı.

Çankırı'ya hizmet eden herkese teşekkür eden Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim yapılacak çok işimiz var. Biz hayalleri gerçekleştiren bir ecdadın torunları olarak dedemiz Fatih'in izini takip ediyoruz. Dedemiz Fatih, hayallere sığmayanı gerçekleştirdi ve bir gece 72 parça gemiyi karadan denize indirmek suretiyle Peygamberimizin müjdesine mazhar oldu. Onun izinden giden, dünya lideri olan, kararlı ve dik duruşu olan, bütün insanlığın umudu ve vicdanı olan Recep Tayyip Erdoğan da arkadaşlarıyla birlikte denizin altından arabaları ve trenleri yürütmek suretiyle hiç kimsenin başaramadığını gerçekleştiren bir lider olarak tarihe geçti."

Geçmişten kalan emanete sahip çıktıklarını ve bu emaneti gençlere devredeceklerini dile getiren Akbaşoğlu, "Medeniyet yürüyüşü güçlü ve büyük Türkiye'nin öncülüğünde, adil ve merhametli yeni bir dünya kurma ufkumuzu beraber gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Çankırı Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz da projelerini katılımcılara anlattı.

Konuşmaların ardından Uğur Işılak konser verdi.

Programa, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman ile vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 21:26
  1. Ak Parti
  2. AK Parti Grup Başkanvekili
  3. çankırı
  4. Hüseyin Boz
  5. proje tanıtım toplantısı

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