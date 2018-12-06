Biz engelliyiz, sizin probleminiz ne?

Gürhan Gürses

“Hatamla sev beni” diye arabeskvari bir nida ile sayfaları fethetmeye başlayalım imdi. Daha çok sevgiliye hitaben atfedilen bu sözcük grubu toplumun geneli içinde sarf edilebilir. Kaç kişi karşısındaki insanın kusurunu, yanlışını ya da herhangi bir şekilde var olan bedensel ya da zihinsel engelini görmezlikten gelir? Ekseriyet, engelleri kişiler arasında engel olarak görüyor ve ne yazık ki öyle de davranıyor.

Ülkemde farz edelim ki zihinsel engellisiniz. Allah sizin ve ailenizin yardımcısı olsun. Başka söze gerek yok diye düşünüyorum. Bu toplum, akıl sağlığı yerinde olan herhangi bir insanı bile delieyler. Allah akıbetimizi hayreyler inşallah.

“Deli deli, kulakları küpeli” diye takıldığımız, bu tekerleme ile şekerleme yaptığımızı zannettiğimiz anlarda esasen kaka yaptığımızı ve tukaka olduğumuzu bilmemiz gerekir. İçeridekiler mi deli, dışarıdakiler mi? Anket çalışması yapın isterseniz. Gazete haberlerine ve beyaz cama bakmanız yeterli sanırım. Cinnet haberleri, tecavüzler, cinayetler. Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan bir toplumda bunlar pek nadir olur.

“Ayakkabım yok diye üzülüyordum, ta ki ayaksız birini görene dek!” diye hüngür hüngür ağlayan bir adamı görmüştüm hikâyenin birisinde. İlla ki alnımızın çatısına vurularak mı hatırlatılacak her şey? İlla ki başımıza geldikten sonra mı hatırlayacağız bize sunulanları? Şükür noktasındaki aymazlığımız başımıza gelebilecek bir musibetten sonra mı kalbimizde zuhur edecek?

Kel başın ayıbını peruk örter ama toplumun ayıbını ne örtecek? Sapasağlam insanlar sapasağlam düşünce taşımıyor. Maymunun ağaca tırmandıktan sonra kuyruk kısmındaki tüylerinin noksanlığından dolayı bütün açıklarının ortaya çıkması gibi bizlerde açık üstüne açık veriyoruz. Sapasağlam insanlar, saçmasapan düşüncelerle hem kendilerini hem de etraflarındakileri incitip kırıyorlar. Konuşma özrü bulunan bir çocuğa acıyarak bakarlar ve bunu da alenen ifade etmekten sakınmazlar. Kekeme olan birisinin kekemeliği dillere pelesenk olur ve millet bu kekemeliği günlük basit esprilerinin malzemesi olarak kullanmaktan bir beis görmez, hem de kekeç oğlan diye. İşitme yönünde sıkıntı yaşayan bir insanın bu hali alay konusu olur ve fısıltılarla bu insanın bu yönü sarakaya alınır.

Tiki olan bir insan iki dakikada bir tiklettirilir. Ve tiklettirme acayip manyak bir zevk verir. Tiki olanın bu tiki ülkemin herhangi bir yerinde tiklettirilmeye başlanmışsa vay o adamın tikine. İki günde hastanelik olmazsa kalemimi kırarım. Velhasıl kendine özgü yapısı olan çok ama çok acayip insanlarız.

Bakın biz bu acayipliği dile getiriyor muyuz hiç?

Bir insan bir şekilde engelli diye tabir edeceğimiz durumda ise onun bu hali bizim ruhen; kör ve sağır ve hissiz olmamızdan bin kat daha iyidir. “Kör kime denir?” diye sorsam ve “Komşusunun aç halini görmeyene denir” desem çoğunuz utanırsınız. Görmek için göz şart mıdır? Buradan yakın bakayım. “Sağır kime denir?” diye sorsam ve “Kendisinden bir şeyler isteyenin sesini duymayana denir” desem çoğunuz utanırsınız.