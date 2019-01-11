Pentagon sert çıktı: "Biz emirleri Bolton'dan almıyoruz"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın bu hafta Türkiye ziyareti öncesi terör devleti İsrail'de sarf ettiği sözler gündeme düşmüştü. Bolton terör örgütü YPG'yi kastederek "ABD, Türkiye Kürt ortaklarımızı hedef almama sözü verene dek Suriye'den ayrılmayacağız" demişti.

Bu gelişmelerin ardından Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Pentagon yetkilileri, çekilme konusunda geri adım atıldığına dair yeni bir emir almadıklarını belirterek, "Biz bu yönde bir emir almadık, çekilme için hazırlıklar devam ediyor" dedi.

Yetkililerden biri ise "Hiçbir şey değişmedi. Biz emirleri Bolton'dan almıyoruz" ifadelerini kullandı.

Benzer bir haberi Anadolu Ajansı'da (AA) geçti. Pentagon yetkilisiyle konuşan ajans, "Bazı ekipmanları Suriye'den çekmeye başladığımızı teyit ediyorum" dedi.

Savaş gemileri gönderiliyor

WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililer,çekilme işlemine yardımcı olmak amacıyla kara birliklerinden pek çok askerin bölgeye yönlendirildiğini ve USS Kearsarge'ın başını çektiği bir grup savaş gemisinin bölgeye gönderildiğini söyledi. USS Kearsarge çok sayıda uçak, asker ve helikopteri tek seferde taşıyabilme kapasitesine sahip.

Net bir takvim yok

Pentagon yetkilileri, kendilerine Suriye'den çekilme için kimsenin net bir tarih vermediğini belirtti. Haberde, Trump'ın çekilme kararı sonrası sonrası planlarda bazı değişikliklerinin yapıldığı vurgulanırken, Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nın takvim ve şartlar konusunda fikir ayrılığına düştüğü, hatta bazı cumhuriyetçi ve demokrat senatörün bu takvimi sorguladığı ifade edildi.

Haberin devamında, takvimin net bir şekilde ortaya konulamamasından dolayı ve Trump yönetiminin yaptığı açıklamalarla çekilmeyi "açık uçlu" hale getirdiği, böylece, PKK/YPG'ye zaman kazandırdığı, Pentagon'a da farkında olmadan askerleri çekmek için, istediği gibi hareket etme imkanı tanıdığı belirtildi.

Teröristlere verilen silahlar geri alınacak mı?

Haberin son kısmında ise ABD tarafından YPG'ye yapılan silahların geri alınıp alınmayacağı sorgulandı. "ABD, Suriye'deki müttefiklerine verdiği silahları geri alıp almama konusundaki seçenekleri de değerlendiriyor" denilen haberde, Pentagon'un önceden Türkiye ve Erdoğan'ın muhalefetini azaltmak için "silahlar geri alınacak" diye verdiği sözleri hatırlattı. (Haber7)