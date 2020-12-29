Biz cephede 24 saat savaşırken vatan hainleri villada parti veriyor

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz, Kovid-19'la mücadelede alınan önlemlerin, hasta sayısında azalmaya neden olduğunu söyledi. Prof. Yılmaz, "Hasta sayısında her gün azalma olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Eğer kurallara uymazsak salgının üstesinden gelmemiz çok zor. Daha çok ölür, daha çok ağlarız" dedi.



Bilinçli kişilerin bu kurallara uymasının yeterli olduğunu aktaran Prof. Dr. Yılmaz, "Maalesef içimizde bu kurallara uymayan, benim vatan haini olarak adlandırdığım bir grup var. Bizler cephede savaşırken, onlar villalarda parti veriyor. Yaklaşık 40-50 kişinin aynı evin içinden çıktığını görüyoruz. Siz istediğiniz kadar cephede savaşın, arka planda vatan haini kişiler bu tutumlarına devam ederse bizim bunun üstesinden gelmemiz çok zor" diye konuştu.



Arkadaşlarımız dövülmüş Maraş dondurması gibi



Yoğun bakım ünitesinde 24 saat aralıksız çalıştıklarını kaydeden Prof. Yılmaz, şunları söyledi: "Biz randevu ile çalışmıyoruz. Gecenin üçünde, beşinde, günün her saatinde sürekli bir hareketlilik ve tedavi süreci var. İçerde çalışan süper kahramanlar var. Hatta onlara gerçek kahramanlar diyebiliriz. Arkadaşlarımız hazır fabrikasyon dondurma değiller, hazır dondurmayı alırsınız birkaç adımda erir gider. Bizim çalışma arkadaşlarımız dövülmüş Maraş dondurmaları gibi. Bu kişilerle yüzlerce adım atabilirsiniz. Dirençli ve dayanıklı bir ekip. Çok iyi işler başardı. Yoğun bakımda tedavi gören 20 yaşında hastamız var. 20 yaşında bir hasta ölmemeli, bir cenaze törenine gidip, cenazede Kovid-19 hastalığına yakalanıp şu anda burada yatıyorsa, bizim için üzüntü verici bir durum. Şu an içerde 30-40 arkadaşım bu insanlar ölmesin diye çaba harcıyor ve bu insanlar ölmemeli. Bizim gecemiz gündüzümüz yok. Çocuklarımızı göremiyoruz. Yorgunluk had safhada. Eşim bana, 'Az dik dursana omuzların çökmeye başladı' diyor. Rica ediyoruz, artık toplum bu toplu eğlencelerden, asker uğurlamalarından, cenaze törenlerinden uzak dursun. Eğer bu parti veren grupları engelleyemezsek daha çok ağlarız."