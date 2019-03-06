SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Biz bugün, dünden daha güçlüyüz. Biz bugün geleceğe dair daha güçlü hedefler koymuşuz" dedi.

Karaaslan, Tekkeköy Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı ile dünden daha güçlü olduklarını belirtti.

Cumhur İttifakı ile bundan sonra Tekkeköy'ün gücüne güç katarak yeni başarılar görmek istediklerini dile getiren Karaaslan, "Biz bugün, dünden daha güçlüyüz. Biz bugün geleceğe dair daha güçlü hedefler koymuşuz. Hem liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem de adı gibi bir devlet adamı Sayın Devlet Bahçeli ile her ikisinin omuz omuza verdiği, Türkiye düşmanlarına karşı, millet memleket sevdasıyla değil karanlık emellerle hareket edenlere karşı, bu ülke için 'AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de yerine kim gelirse gelsin' diyenlere karşı, 31 Mart'tan sonrasıyla ilgili zerre fikri olmayanlara karşı dimdik duruyoruz. Omuz omuza duruyoruz ve birbirimizden güç alıyoruz." diye konuştu.

Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyelerince SKM'nin açılış kurdelesi kesildi.