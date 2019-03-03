0553 313 94 23

"Biz bu ülkede artık huzur istiyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "Zafer kazanacağız demiyoruz. Büyük başarı elde edeceğiz ama neden zafer kazanacağız demiyoruz? Çünkü zafer, düşmana karşı kazanılır. Biz o sandıkta bugün millet iş birliği içerisindeyiz. O sandıkta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenlerimizin, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmenlerimizin, Saadet Partisi'ne oy veren seçmenlerimizin, HDP'ye oy veren seçmenlerimizin, diğer tüm partilere oy veren, vermeyen seçmenlerimizin oylarına talibiz. Biz bu ülkede artık huzur istiyoruz"

03 Mart 2019 Pazar 18:54
"Biz bu ülkede artık huzur istiyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Zafer kazanacağız demiyoruz. Büyük başarı elde edeceğiz ama neden zafer kazanacağız demiyoruz. Çünkü zafer düşmana karşı kazanılır. Biz o sandıkta bugün millet iş birliği içerisindeyiz. O sandıkta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenlerimizin, Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy veren seçmenlerimizin, Saadet Partisi'ne oy veren seçmenlerimizin, HDP'ye oy veren seçmenlerimizin, diğer tüm partilere oy veren, vermeyen seçmenlerimizin oylarına talibiz. Biz bu ülkede artık huzur istiyoruz." dedi.

Öztrak, CHP Kırklareli İl Başkanlığı'nca bir düğün salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin ardından millete zamdan, zulümden ve zarardan başka verilen hiçbir şeyin olmadığını ileri sürdü.

Dünyada tarım devriminin başladığı topraklarda soğan, domates, patates ve nohut kuyruğu olduğunu savunan Öztrak, "Önce sebze meyve, sonra kuru bakliyat satıyorlar. Ben size söyleyeyim yakında deterjan da satacaklar, yetmez bilahare ampul de satacaklar. Eğer böyle giderse, ben iktisatçıyım, bu iş böyle giderse bunun sonu karnedir. Bu ülke evet savaş zamanı karne gördü, görmesi de kaçınılmadı ama bugün savaş yok ama hızla karneye doğru gidiyoruz." diye konuştu.

- "Büyük bir mutabakatı gerçekleştirmek için uğraşıyoruz"

CHP'nin bölücü terör örgütüyle hiçbir şekilde bir araya gelmediğini anlatan Öztrak, şunları kaydetti:

"Bizim geçmişimizde Kuvayımilliye var. Biz Kuvayımilliye'den doğmuş olan bir partiyiz. Onun için kalkıp da 'Siz şöylesiniz, böylesiniz' dediğiniz zaman, döneceksin o saraydaki kristal aynalara bakacaksın. Orada aslında saraydaki kristal aynalarda kimin terörle kol kola girdiği, kimin girmediği, kimin memleketin bekası için kimin bu ülkenin birliği için çalıştığını, çalışmadığını gayet iyi göreceksin. Türkiye artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkede en yüksek insani gelişmişlik standartlarını sağlayan, hesap veren, şeffaf, dertlere derman olan belediyecilik anlayışıyla yürümek istiyor. Zafer kazanacağız demiyoruz. Büyük başarı elde edeceğiz ama neden zafer kazanacağız demiyoruz? Çünkü zafer düşmana karşı kazanılır. Biz o sandıkta bugün millet iş birliği içerisindeyiz. O sandıkta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenlerimizin, Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy veren seçmenlerimizin, Saadet Partisi'ne oy veren seçmenlerimizin, HDP'ye oy veren seçmenlerimizin, diğer tüm partilere oy veren, vermeyen seçmenlerimizin oylarına talibiz. Biz bu ülkede artık huzur istiyoruz. Büyük bir mutabakatı gerçekleştirmek için uğraşıyoruz."

- Kılıçdaroğlu, telefonla vatandaşlara seslendi

Toplantıda, İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık, cep telefonu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı.

Telefonla vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdiğini söyledi.

Kırklareli'nin çok daha güçlü bir şekilde öne çıkmasını arzu ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Ankara'dan bütün Kırklarelili kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi, dostluğumu gönderiyorum. Hepiniz sağ olun, var olun." dedi.

Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Kırklareli milletvekilleri Türabi Kayan ve Vecdi Gündoğdu, CHP İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 18:54
  1. aday tanıtım
  2. CHP
  3. Engin Özkoç
  4. Faik Öztrak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ozan Kabak patladı! Almanya onu konuşuyor
    1. Ozan Kabak patladı! Almanya onu..
    2. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    3. SOLOTÜRK, nefesleri kesti
    4. Ekrem İmamoğlu Mahalle Birlikleri’yle..
    5. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    6. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    7. "Biz bu ülkede artık huzur istiyoruz"
    8. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    9. 27 yıldır çalışıyordu... Hürriyet'ten..
    10. Lider Foça Belediyespor, Özçamdibi..
    11. Voleybol: Efeler Ligi
    12. "Canımızı veririz ama bir karış..
    13. Beyoğlu’nda 4 kişinin hayatını..
    14. Antalya’nın fethinin 812’nci yılı..
    15. Bilecik- Osmaneli maçında ses bombası..
    16. Taliban’a ağır darbe: 3’ü komutan 17..
    17. GÜNCELLEME 4 - Beyoğlu'nda yangın
    18. Sofuoğlu: “Hız tutkusu olan gençlerin..
    19. Mısır'ın darbeci yönetimi, 1 idama..
    20. Çorum’a Mobil Atık Getirme Merkezi
    21. Adnan Oktar suç örgütünün 3 numaralı..
    22. İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4..
    23. Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay..
    24. Ortaca ve Dalaman’da futsal..
    25. Elazığspor’da Erhan Altın dönemi erken..
    26. VakıfBank set vermedi
    27. Mısır'da bir sanığa idam cezası verildi
    28. AK Parti'nin Samsun mitingi
    29. Samsun'da DEAŞ operasyonu
    30. Cezayir sokakları karıştı!..
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var