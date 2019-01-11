ANKARA (AA) - ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, çekilme takvimiyle ilgili belirsizliğe rağmen ordunun, aralıkta verilen Beyaz Saray talimatı doğrultusunda, bütün askerlerini Suriye'den çekme planına devam edildiğini belirtti.

"Wall Street Journal (WSJ)" gazetesi, Nancy A. Youssef ve Dion Nissenbaum'un kaleme aldığı "Pentagon, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini ilerletiyor" başlıklı bir yazı yayımladı.

Türkiye'ye bu hafta ziyaret gerçekleştiren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, "Türkiye, ABD'nin Kürt ortaklarını hedef almayacağı konusunda söz verinceye kadar ABD Suriye'den ayrılmayacak." sözlerine atıfta bulunulan haberde, Bolton'un açıklamasına karşın ABD'li bir savunma yetkilisinin, "Hiçbir şey değişmedi. Biz Bolton'dan emir almıyoruz." ifadesi aktarıldı.

ABD'li savunma yetkilileri, çekilme konusunda Pentagon'un yeni bir emir almadığını ve alana kadar da çekilme planlarını uygulamayı sürdüreceklerini bildirdi.

Çok sayıda kara birliğinin geri çekilmeye yardım için Suriye’ye yönlendirildiğine ve amfibi hücum gemisi USS Kearsarge öncülüğünde bir grup donanma gemisinin bölgeden ayrılan birlikleri korumaya almak üzere Suriye'ye hareket ettiğine işaret edilen haberde, muhtemel bir geri çekilmeye yardımla görevlendirilmiş birliklerin halihazırda Kuveyt ve Irak'ın batısındaki El Esad Hava Üssü gibi yerlerde sahada oldukları belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın planının geçen ay bazı değişikliklere uğradığına dikkat çekilen haberde, Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı arasında cereyan eden çekilme takvimi ve şartları konusundaki anlaşmazlık sonucu Trump’ın geri çekilme planının geçen ay içinde değişikliğe uğradığının altı çizildi.

WSJ'nin haberinde, ABD yetkililerinin, başta, tüm Amerikan güçlerini haftalar içinde Suriye'den çekmeye hazırlandıklarını söylemesine rağmen, birtakım endişelerin ardından ABD ordusunun, Suriye'den ayrılmak için 4 ay gibi bir süre istediği ifade edildi.

Habere göre, Trump yönetimi çekilme takvimini "açık uçlu" olarak tanımlıyor.

ABD'li bir yetkili, "ABD, askeri birliklerini Suriye'den güçlü, temkinli ve koordineli şekilde çekecek ve fakat bu esnada DEAŞ'a karşı yürütülen kampanyada koalisyon ortaklarının yanında savaşan güçlerin tehlikeye girmemesinin teminine çalışıyor. Başkanın dediği gibi, geri çekilme için kesin bir takvim yok." dedi.

Haberde, gazeteye konuşan iki savunma yetkilisinin, "Geri çekilme planının detayları belirginleştirildikçe, Pentagon'nun geri çekilmeyi yönlendiren uygulama emrinin de değişikliğe uğrayabileceği" yönündeki ifadesine yer verildi.

Yetkililer, çekilme emrinin, askerlerin ayrılmaları gereken tarihi içermediği, bunun da orduya esneklik imkanı sağladığını belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, 6 Ocak'ta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinden önce gazetecilere verdiği demeçte, terör örgütü YPG/PKK’yı kastederek, Amerika’nın Suriye'den çekilmesinin Türkiye’nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi ve DEAŞ'ın yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu söylemişti.