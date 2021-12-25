Genç delikanlı babasına der ki; baba benim öyle bir arkadaşlarım var ki benim için canını verirler. Babası da oğluna, oğlum der, git bir koyun kes bir torbaya ala kanlı koy, ağzını bağla. O seni seven arkadaşlarının kapısını bir bir çal ve de ki ben bir adam öldürdüm bana yardım edin de. Bakalım ne diyecekler. Oğlan babasının dediğini aynen yapar, koyunu keser, ala kanlı sırtına alır ilk arkadaşının kapısını çalar. Ben adam öldürdüm bana yardım et, der. Arkadaşı korkar kapıyı arkadaşının yüzüne kapatır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü derken bütün arkadaşları korkup kapıyı bir bir kapatırlar. Genç delikanlı üzgün mahcup bir şekilde babasına döner. Baba der hiçbir arkadaşım bana destek vermedi yanılmışım.

Baba bak oğlum şimdi de benim bir arkadaşım var git ona selamımı söyle ben falancanın oğluyum, babamın selamı var. Ben adam öldürdüm sırtımdaki çuvalda, bana yardım et der. Adam hemen kapıyı açar, delikanlıyı içeri alır. Hemen bahçesinde bir çukur açar kanlı çuvalı bahçeye gömer ve der ki; var git babana selam söyle korkmayın ben cesedi bahçeye gömdüm, üzerine güller diktim bahçe yaptım der, delikanlıyı evine gönderir.

Baba oğluna gördün mü oğlum dostluğu, hakiki arkadaşlığı der. Tekrar babası oğluna der ki; şimdi git benim arkadaşıma yanında insanlar varken küfür et, hakaret et, gel ne yapacak der. Delikanlı gider kendine iyilik yapan adama milletin içinde küfür, hakaret, aşağılar. Adam hiç sesini çıkarmaz. Ertesi gün tekrar gider delikanlı adama bir tokat atar, milletin içinde. Adam bu sefer kendisine tokat atan gence aynen şöyle der. Var git babana selam söyle biz bir tokat için gül bahçesi bozmayız.

Evet, bu kıssada anlatıldığı gibi vay efendim döviz arttı, pahalılık arttı diye gül bahçesi bozmayız. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı satmayız. Haçlı emperyalistler, George Soros’lar ve içimizdeki zilletçilere karşı inadına Cumhur İttifakına sahip çıkacağız. Kur saldırıları tamamen suni, geçicidir. Erdoğan, Devlet Bahçeli’nin desteğiyle hakkından gelecek. Bu millet, çok krizler, devalüasyonlar gördü. Bu kur artışları tamamen suni, geçici, burada tek amaç Erdoğan’ı yıkmak milletin gözünden düşürmek. Borsamız mı çöktü, emekliler, memurlar maaş mı alamıyor. Merkez Bankası mı boşaldı, fabrikalar mı kapandı, işçiler mi çıkarıldı, organize sanayilerde üretimler mi durduruldu, bankalar mı battı, hükümetler mi düştü. Pahalılık var ama alım gücü de var. Bugün tüm dünyada küresel kriz var. Koronavirüs tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Enerji ve gıda fiyatları her yerde yükseldi. Milletimiz azıcık sabretsin. Türkiye’nin önü açık, istikbali parlak. Kendi doğal gazımızı, petrolümüzü, madenlerimizi, nükleer santrallerimizi, elektriğimizi bir-iki sene içinde kullanıma başlayacağız. Savunma sanayiindeki üretilen silahlardan milyarlarca dolar para akıyor Hazine’ye. Bugünkü sıkıntılar doğum sancılarıdır. Tam bağımsızlık sancılarıdır. Ayaklarımıza vurulan son prangayı da kırmak üzereyiz.

2023’ten sonra bizi hiçbir güç tutamayacak. Her yolu deniyorlar. 2023’ten sonra Erdoğan’sız bir Türkiye istiyorlar. S400’lerin alınması, Suriye’deki, Irak’taki harekatlarımız, Akdeniz’deki üstünlüğümüz, Libya meselesi, Azerbaycan Karabağ’daki zaferimiz, kendi milli silahlarımızı yapmamız, kendi enerji kaynaklarımızı çıkarmamız, Ayasofya’nın açılması, Kıbrıs’ta Maraş’ın açılması ve en son Erdoğan’ın faize karşı çıkması. Yıllarca bu ülkeyi perde arkasından yöneten emperyal güç odaklarını, içimizdeki uzantıları çileden çıkartıyor. Şunu herkes anlamalı.

Artık bu ülkeyi Erdoğan’dan başkası yönetemez.