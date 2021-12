'Biz bir olacağız hesapları boşa çıkaracağız'

Din özgürlükleri engeller. Hangi özgürlükleri? Ahlaka, İslam’a ters düşen özgürlükleri engeller. Dinsizlerde zina diye kavram, helal haram diye kavram yoktur. Onlar dünyaya yalnız yaşamak için gelmişlerdir. Bu düşünce onları her şeyi yapmaya hakları varmış gibi yönlendirir. Sonuçta ahlaksızların ahlaksız yaşantısı olur. İslam böyle bir yaşantıya elbette karşıdır karşı olacaktır.

“Herkes İslami yaşantıyı kabul etmeyebilir. İslam gönül işidir zorlama yoktur. Doğruyu yanlışı gösterir, doğru yapanlar kazanırlar yapmayanlar hayal kırıklığına uğrarlar.”(İslam inancı)

İslam ve iman üzerine kurulmayan, olmayan ahlak her zaman yanlış yapmaya uygundur. Kişi, mevcut kanunlardan kaçabildiği an kanunsuzluk yapmaya müsaittir. Din yoksa ona engel olacak herhangi bir düşünce yoktur. Böyle bir ahlak sahibi, rüşvet yer, soygun yapar, adam öldürür, her türlü hırsızlığı, arsızlığı yapabilir, toplum arasında gezer. Ona göre yaptığı her şey yanında kâr kalacak. Öte hayata inanmadığı için, öldükten sonra hesap diye bir sorunu yoktur. İşte bize göre en tehlikeli insan bunlardır. Bunlar halkı da Devleti de soyar ve satarlar.

Dünya ve öte hayatın huzuru için inançlı nesiller yetiştirmeye mecburuz. Allah’tan korkan insanlar kötü işler yapmazlar, yapamazlar; bunların istisnası yok mu? Elbette var.

FETÖ: İslam kisvesi altında devletimizin içine sızdı, askeriyeyi, adliyeyi ve temiz vatandaşlarımızı kendine yoldaş edindi. Batılılar ile sürekli temas yapınca onların dümen suyuna girdi. Körle yatan şaşı kalkar misali, onlar gibi oldu. ABD’de yaşıyordu. Türkiye’ye davet edildi fakat şartlar henüz uygun değil diyerek gelmedi. Uygun ortam bekledi güçlendiğini anladığı zaman batılı ortaklarıyla birlikte Devletimizi yıkmaya kalktı.

Yaşadığımız coğrafyada bütün milletlerin gözü var. 1000 yıldır burada yaşıyorsak, bilek gücümüzle, kılıç kuvvetimizle yaşıyoruz. Batılı ve doğulusu, bizi zayıf bulurlarsa. 1. Dünya savaşı sonunda nasıl parça parça ettiler, bu kez daha beterini yaparlar. Devletimiz üzerinde her gün yeni yeni oyunlar oynanıyor hesaplar yapılıyor.

Biz bir olacağız beraber olacağız yapılan hesapları boşa çıkaracağız ve devletimizi sonsuza kadar yaşatacağız.

Devletimizi sonsuza kadar yaşatmak dileğiyle Allah’a emanet olunuz.