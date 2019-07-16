Biz, bağımsızlığımıza düşkün bir milletiz

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Milli mücadele ruhunun önemine değinen Emin Üstün, şunları söyledi:

“Ülkemiz 15 Temmuz 2016 yılında çok büyük bir darbe tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, milletimizin iradesi ve birlikteliğiyle hain kalkışma sonuçsuz bırakılmıştır. FETÖ’cü hainlerin millet iradesini hiçe sayarak TBMM’yi bombaladığı, üzerimizde uçurdukları savaş uçaklarıyla milleti yıldırmaya çalıştığı o karanlık gece, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde halkımızın direnişi, sağlam duruşu ve millî iradeye inancıyla amacına ulaşamadı.

Ülkenin bütünlüğü ve refahı için tek yumruk olmayı başarabilen tüm vatandaşlarımız bu uğurda korkusuzca meydanlara çıktı. Kendisini tankların önüne atan, uçaklar kalkamasın diye tarlasını yakan, darbeciler geçemesin diye özel aracını yola bırakan ve bu milletin parlak geleceğine gölge düşürmek isteyenlere büyük bir kahramanlıkla karşı koyan herkesi tarih boyunca bu millet anacaktır.

15 Temmuz’da Sayın Cumhurbaşkanımızın halka seslenişiyle ülkesinin müdafaası için meydanlara çıkan milletimiz, canı pahasına FETÖ terör örgütüyle mücadele etmiştir. Dünya, ülkemize karşı yapılan hain saldırılarda milletimizin nasıl bağımsızlığına düşkün olduğunu ve el ele verdiği takdirde en zorlu şartlarda dahi saldırıların üstesinden nasıl gelebildiğini görmüştür.

TSK içindeki hain FETÖ yapılanmasının mensuplarının sokaklarda vatandaşların üzerine tanklarla yürüyüp ateş ettiği 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü gerek Meclis, gerekse Türkiye’nin dört bir yanında yapılan etkinlikler ile anılıyor.

Üçüncü yılında olduğumuz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yaşanan elim olaylar neticesinde şehit düşmüş vatan evlatlarına Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de şükranlarımızı arz ediyoruz. Verdikleri mücadelenin, gerçek hayat olan ebedi alemde daha güzel makamlar olarak karşılarına çıkmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyoruz.”