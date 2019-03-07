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“Biz aynı gayeyi gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bir aileyiz”

3. İlçe Müftüleri Kongresinin değerlendirme oturumunda konuşan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,“Biz aynı gayeyi gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bir aileyiz” dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 16:17
“Biz aynı gayeyi gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bir aileyiz”

Diyanet İşleri Başkanlığınca “Değişen Dünyada Değerlerin Korunmasında Diyanet Hizmetleri” başlığıyla düzenlenen 3. İlçe Müftüleri Kongresi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığıdeğerlendirme oturumunun ardından sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, değerlendirme oturumunda yaptığı konuşmada, Başkanlık olarak her geçen gün yurt dışında ve yurt içinde hizmet alanlarının ve çeşitlerinin arttığını ifade ederek, “Bütün bunların üstesinden gelebilmek için her bir arkadaşımızın seferberlik ruhuyla çalıştığını görmek elbette bizi memnun ediyor. Her birinize teşekkür ediyorum” dedi.

Özellikle son bir buçuk yıl içinde din istismarı konusunda önemli çalışmalar yaptıklarına değinen Başkan Erbaş, “Ülkemizin 81 ilini ziyaret ettik. İl müftülerimiz, ilçe müftülerimiz, hepiniz bu seferberlikte yer aldınız. İnşallah bu seferberliğin ikincisine başlayacağız. Milletimizi doğru dini bilgi ile donatmak en başta bizim görevimiz” diye konuştu.

“Gençlik faaliyetleri hızlı bir şekilde ilerliyor”

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının yürüttüğü gençlik faaliyetlerinin hızlı bir şekilde ilerlediğini dile getirerek, “Bizim geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz en büyük varlığımız gençliğimizdir. Gençlerimize biz sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkıyor. İnşallah gençlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Aile ve dini rehberlik hizmetlerinin her geçen gün daha kapsamlı hale geldiğini belirten Başkan Erbaş,81 ilde ve 400’e yakın ilçede aile ve dini rehberlik bürosu açtıklarını kaydetti.

Başkan Erbaş 4-6 yaş Kur’an kurslarının önemli bir imkan olduğunun altını çizerek, bu kursların sayısının artması gerektiğinivurguladı.

Bizim birinci görevimiz irşattır”

Yürütülen çalışmalar içerisinde irşadın önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, “Bizim birinci görevimiz irşattır. Halkımızın dini hayatına rehberlik etmek için varız. Kapsamlı bir irşat stratejisini oluşturarak din hizmetlerinde boşluk bırakmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş personel yönetiminin önemine değinerek, şunları söyledi:

“Misyonumuz çok ideal, vizyonumuz çok büyük olabilir. Büyük hizmet planları yapabiliriz ama nihayetinde biz bunları sahada çalışan hocalarımızla yapacağız. Onların niteliği ve heyecanı ne kadarsa bizim başarımız da o kadar olacaktır. Onun için;Personeliniz ile ilişki ve iletişim en çok dikkat ve önem isteyen alanlardandır. Din görevlilerimizin kurumsal aidiyetini etkileyen en önemli faktör müftülerimizin tavır ve davranışlarıdır. Birbirimizi üzerek, ezerek değil, sevinçlerimizi, sorunlarımızı paylaşarak daha iyi hizmet içerisinde olmak zorundayız. Kendimizin ve mesai arkadaşlarımızın idealini, inancını, heyecanını ne kadar güçlü tutar, desteklersek çalışmalarımız o kadar artacaktır. Sevgi ve kardeşlik ekseninde iletişimi kuramadığımız, değer vermediğimiz, takdir ve teşekkürden mahrum ettiğimiz personelimizden nitelikli bir din hizmeti alamayız.”

Empati yapmalıyız”

Ekip ruhu ile çalışmanın önemine işaret eden Başkan Erbaş, “Biz aynı gayeyi gerçekleştirmek üzere aynı kurumun çatısı altında bir araya gelmiş bir aileyiz. Birbirini anlamayan ya da yanlış anlayan kadroların sağlıklı ve düzenli hizmet üretmeleri, huzurlu çalışma ortamı yaşamaları mümkün değildir. Dolayısıyla öncelikle kendi aramızda, saygın, uyumlu, karşılıklı anlayışa dayalı bir ortamı ve kardeşlik hukukunu ikame etmek zorundayız. Ön yargılardan uzak hareket etmek zorundayız. Empati yapmalıyız” diye konuştu.

Başkan Erbaş, birliği, beraberliği, huzuru bozan ve hizmet üretmeyi engelleyen en tehlikeli hastalığın dedikodu ve gıybet olduğunu söyledi.

“Kendimize zaman zaman dışardan bakalım. Nasıl görünüyoruz?” diyen Başkan Erbaş, “İhmal ettiğimiz en önemli şeylerden birinin kendimizi gözden geçirmek olduğunu düşünüyorum. Toplum bize nasıl bakıyor, personelimiz bizi nasıl görüyor. Elbette yaptığımız hizmetlerin farkında olalım ama bana göre esas eksikliklerimizi de görelim” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, sözlerini 3. İlçe Müftüleri Kongresi’nin hayırlara vesile olması temennisiyle tamamladı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:17
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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