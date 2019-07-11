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Biz Anadolu’yuz Projesi

İçişleri Bakanlığının öncülüğünde 22 Eylül’de Tunceli ve Afyonkarahisar buluşması ile çocuklar arasında kardeşlik ruhu ve bilincinin geliştirilmesi için başlatılan “Biz Anadolu’yuz” Projesi kapsamında 55 öğrenci Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:17
Biz Anadolu’yuz Projesi

İçişleri Bakanlığının öncülüğünde 22 Eylül’de Tunceli ve Afyonkarahisar buluşması ile çocuklar arasında kardeşlik ruhu ve bilincinin geliştirilmesi için başlatılan “Biz Anadolu’yuz” Projesi kapsamında 55 öğrenci Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.


22 Eylülde Tunceli ve Afyonkarahisar buluşması ile başlayan, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde çocuklar arasında kardeşlik ruhu ve bilincinin geliştirilmesi, milli ve manevi değerlerin paylaşılması ve gelecek nesillere aktarılması, kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması, çocukların terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla başlatılan “Biz Anadolu’yuz” Projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünü ziyarete gelen 55 öğrenciye konferans salonunda Trafik Eğitim semineri verildi.


Duyarlılık ve farkındalık eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:17
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