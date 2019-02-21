0553 313 94 23

"Biz Anadolu'yuz" Projesi

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Erzurum'dan, Bursa'ya gelen öğrenciler kenti gezdi

21 Şubat 2019 Perşembe 19:01
"Biz Anadolu'yuz" Projesi

BURSA (AA) - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Erzurum'un Aşkale ve Aziziye ilçelerinden 97 öğrenci, Bursa'ya geldi.

Bursa'yı gezen öğrenciler, daha sonra Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Canbolat, yaptığı konuşmada, öğrencilerin kent hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtti.

Canbolat, Bursa'da 400 bin civarında Erzurumlu'nun bulunduğunu anımsatarak, "Dolayısıyla burası da ikinci bir Erzurum gibi. Sizleri burada görmekten çok mutluluk duyuyoruz. Sizlerin Erzurum'dan kalkıp buralara gelmeniz, tanımanız hem buraları görmeniz ve bilmeniz hem de kültürler arası dayanışmayı sağlamanızı biz önemsiyoruz. Siz gençlerin bilgi ve görgü anlamında da önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Canbolat, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 19:01
  1. Biz Anadoluyuz Projesi
  2. Bursa
  3. Bursa Valisi Yakup Canbolat
  4. Erzurum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakü'de "Türk dünyası ve Hoca Ahmet Yesevi" konferansı
    1. Bakü'de "Türk dünyası ve Hoca Ahmet..
    2. Bankanın "full paket" ücretine iade..
    3. 'Korkaklarsınız' dedi ve hükümeti..
    4. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni..
    5. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    6. Filistin'den "Arap finansal güvenlik..
    7. "Anlaşmasız Brexit riski ciddi ve..
    8. AK Parti'nin Manisa mitingi
    9. Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı: 2..
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    11. Trabzonspor'dan eski futbolcu Turgut..
    12. SPK haftalık bülteni
    13. Ereğli polisinin uygulamasında 5..
    14. Brüksel'de "Mültecilerin Sosyal Olarak..
    15. Binali Yıldırım, Çatalca'da
    16. Bariyerlere çarpan araç tarlaya uçtu:..
    17. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    18. Fenerbahçeli taraftarlar polis..
    19. Bakan Koca: “Sağlık harcamalarının..
    20. Tır sürücüsü acemi sürücüye çarpmamak..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bunların..
    22. Maduro'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
    23. Başkan Alemdar mahalle ziyaretlerine..
    24. Fatih Erbakan'dan Cammu Keşmir..
    25. Bakan Kurum, bez çanta dağıttı
    26. Bitlis’te 3 sığınak bulundu
    27. Ruhsat mağdurlarına Büyükşehir’den su..
    28. 20 yıllık imam ve eşi ayakları bağlı..
    29. "Biz Anadolu'yuz" Projesi
    30. Bakan Çavuşoğlu, Kuşadası’nda..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti