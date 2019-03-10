"Biyonik kulak hırsızlığı travmaya yol açabiliyor"

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataş, koklear implant (biyonik kulak) hırsızlığının işitme engelli çocuklarda travmaya yol açabildiğini belirterek, "Gerçekten üzücü bir durum. Cihazın dış parçasını çocuğun kulağından çıkardığınız anda hiçbir ses duyamıyor. Kulaktaki iç parçayla uyumlu değilse cihazın çalışma şansı yok." dedi.

İşitme cihazlarının yetersiz kaldığı ileri düzeydeki işitme kaybı olanların kulağına cerrahi müdahale ile takılan ve "biyonik kulak" olarak da bilinen koklear implantın dış parçaları, zaman zaman kaybolabiliyor ya da çalınabiliyor. Prof. Dr. Ataş, koklear implantın çalınması ya da kaybolmasının özellikle çocuklarda yol açtığı duruma ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Ataş, koklear implantın ortamdaki sesleri elektrik sinyallerine dönüştüren dış parçasının, mıknatısla bağlantılı olduğunu ve kulak içine sinyal gönderdiğini anlattı.

Çocukların parkta oynarken koklear implantın dış parçasını düşürüp kaybedebildiklerini belirten Ataş, bu cihazların çok pahalı olduğunu ve kaybetmemeleri için ebeveynleri sık sık uyardıklarını söyledi.

Ataş, zaman zaman bu dış parçanın çalınabildiğini de ifade ederek, kulağın dışındaki cihazın iç parçayla bağlantılı olduğunu ve başka birisinin kullanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

- "Çalışabilmesi için bilgisayarla bağlantı kurulmalı"

Türkiye'de yılda ortalama 2 bin koklear implant ameliyatı gerçekleştirildiğini anlatan Ataş, şöyle devam etti:

"Görüntüsü itibarıyla değerli bir şey olduğunu düşünerek böyle bir yol izleniyor olabilir. Koklear implant satışları çok sınırlı yerlerde yapılıyor. Dünyada üretim yapan sadece 4 firma var. Türkiye'de de distribütör firma bulunuyor. Distribütör firmanın dışında işitme cihazı firmalarında satılan bir ürün değil. Dolayısıyla götürüp birisine vererek, onu tekrar kıymetlendirme gibi bir durum olamaz. Seri numarası kayıtlı, ithalatı yapan firma, Sosyal Güvenlik Kurumu ve ameliyatı yapan hastane kaydediyor. Onun çalışabilmesi için bilgisayarla bağlantı kurmanız lazım. Bağlantı kurduğunuz anda kime ait olduğunu hemen görüyorsunuz. Getiren kişiye ait olmadığı açık bir şekilde ortaya çıkıyor."



Prof. Dr. Ahmet Ataş, koklear implantın, çalan kişilerin hiçbir işine yaramayacağına dikkati çekerek, çocuğun dünyayla ilişkisinin kesildiğini ve cihazın tekrar temin edilmesinin zor olduğunu söyledi.

- "Koklear implant kullanıcıya ait olarak programlanmış"

Koklear implant hırsızlığının işitme engelli çocuklarda travmaya yol açabildiğini dile getiren Ataş, şunları kaydetti:

"Gerçekten üzücü bir durum. Cihazın dış parçasını çocuğun kulağından çıkardığınız anda hiçbir ses duyamıyor. Kulaktaki iç parçayla uyumlu değilse cihazın çalışma şansı yok. Çünkü kullanıcıya ait olarak programlanmış sadece onun iç parçasıyla temas ettiğinde çalışan ve aktif hale geçebilen özelliğe sahip. Bazen ilginç hikayeler geliyor; çocuğun koklear implantının kablosu bozulduğunda dünyayla ilişkisi kesildiği için ağlamaya başlıyor. Bazı aileler, cuma akşamı cihazın kablosu koptuğunda ya da kırıldığında hafta sonu iş yerleri kapalı olduğu için pazartesi gününe kadar kesintisiz ağlayan çocukların olduğunu anlatıyor. Sabah kabloyu alıp takınca çocuğun ağlaması kesiliyor. O kadar etkiliyor."

Ataş, koklear implantın dış parçasını çalan kişilerin bulunabilir bir yere bırakmaları çağrısında bulunarak, "Bulan kişinin polis merkezine veya bir kuruma iletmeleri durumunda sahibini bulmak mümkün. Herhangi bir koklear implant konuşma işlemcisi bize getirildiğinde cihazı bilgisayara bağlayarak, kimin adına olduğunu tespit edebiliyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Ataş, koklear implantın bilinirliğinin arttırılması durumunda hırsızlığın önüne geçilebileceğini sözlerine ekledi.