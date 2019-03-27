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Biyonik kol hayali yeni okulunda gerçek oldu

Sağ kolu dirsek hizasından olmayan Hakkarili Semyan Yarcı, Karadeniz'e duyduğu ilgi nedeniyle geçiş yaptığı Rize'nin Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesinde başlatılan kampanya ile biyonik kola kavuştu- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da katkı verdiği kampanya sayesinde 100 bin lira değerindeki biyonik kola kavuşan Yarcı, artık eşyaları eşyaları tutabilmenin mutluluğunu yaşıyor- 19 yaşındaki Yarcı:- "Artık çekinmiyorum, rahatlıkla dışarı çıkıyorum. Arkadaşlarımla tokalaşıyorum, artık psikolojim çok rahat. Allah razı olsun herkesten"

27 Mart 2019 Çarşamba 11:18
Biyonik kol hayali yeni okulunda gerçek oldu

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Sağ kolu doğuştan dirsek hizasından olmayan Hakkarili Semyan Yarcı'nın biyonik kol hayali, eğitim gördüğü Rize Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesinde başlatılan kampanya sayesinde gerçeğe dönüştü.

Hakkari'de yaşayan Arif Yarcı'nın üçüncü çocuğu Semyan Yarcı, sağ kolunda dirsek hizasından aşağısı olmadan dünyaya geldi.

Yaklaşık 2 haftalıkken annesi vefat eden Yarcı, okula başladığında kolundan ötürü sıkıntılar yaşadı.

Lise ikinci sınıfa kadar eğitimini Hakkari'de sürdüren Semyan Yarcı, internette Rize'nin Ardeşen ilçesine ait videoyu izleyince Karadeniz'e ilgi duymaya başladı.

Babası ile görüşen ve Rize'de yatılı olarak okumak için izin isteyen Semyan, ailesinin onayıyla üçüncü sınıfta kaydını Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesine aldırdı.

Semyan Yarcı'nın hayatı, İyilik Okulu ve Sosyal Yardımlaşma Kulübü üyesi öğretmeni Şeyma Koç Kibar ile tanışmasıyla değişti.

Yapılan muayeneler sonucunda Semyan'a takılması düşünülen biyonik kolun yaklaşık 150 bin lira tuttuğu tespit edilince Okul Müdürü Ahmet Ali Sandıkçı, Şeyma öğretmen öncülüğünde Semyan için "Bir El De Sen Ver" kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında Yarcı için yüklü miktarda para toplanmasına rağmen istenilen rakama ulaşılamayınca il genelindeki okullara ve sosyal medyadan hayırseverlere destek çağrısı yapıldı. Yapılan çağrılara Rize'deki bütün okullardan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden destek geldi.

Kampanyayı duyarak devreye giren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen görüşmeler sayesinde biyonik kol için 100 bin liraya Ankara'da bir firmayla anlaşma sağlandı.

Okul müdürü Sandıkçı ile Ankara'ya giden Semyan'ın sağ koluna, geçen hafta 4 kanal biyonik kol takıldı. Protez kola adapte olabilmesi için 3 gün Ankara'da kalan Semyan'ı, müdür Sandıkçı yalnız bırakmadı.

Hafta başında Ardeşen'e dönen Semyan, artık bardak, kitap gibi eşyaları tutabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

19 yaşındaki Semyan Yarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul müdürü Sandıkçı ve öğretmeni Kibar başta olmak üzere herkesin kendisine yardım için elinden geleni yaptığını söyledi.

Artık elini rahatlıkla kullandığını belirten Yarcı, "Eskiden bir elle dışarı çıkınca çekiniyordum. Psikolojik olarak etkileniyordum. Artık çekinmiyorum. Rahatlıkla dışarı çıkıyorum. Arkadaşlarımla tokalaşıyorum. Artık psikolojim çok rahat. Allah razı olsun herkesten." dedi.

Yarcı, Rize'ye gelirken böyle bir şey hayal etmediğini dile getirerek, "Benim için mucize gibi bir şey." ifadesini kullandı.

- "O mutlu olduğu için biz de mutluyuz"

Şeyma Koç Kibar ise Semyan'a yardım kampanyasını öğrencilerin, çevrelerine duyarsız kalmamaları için başlatılan "İyilik Okulu" projesi kapsamında yürüttüklerini anlattı.

Biyonik kol için gerekli yardımın çok kısa bir sürede toplandığına işaret eden Kibar, "Şubat ayında başladık. Yaklaşık 1,5 ayda çalışmayı tamamladık. O mutlu olduğu için biz de çok mutluyuz." diye konuştu.

Okul Müdürü Ahmet Ali Sandıkçı, Semyan'ın kolu ile ilgili sıkıntısını okula geldiği ilk günden itibaren hissettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Kendisi ile biyonik kol yapımını konuştuk. Çok mutlu oldu. İyilik Okulu ve Sosyal Yardımlaşma Kulübünün kampanyası olarak başlattık. Uzun bir tedavi ve araştırma süreci geçirdik. Ankara'ya götürerek kolundaki damarların biyonik kolu çalıştırıp çalıştıramayacağının tespitini yaptık. Olumlu sonuç çıkınca biyonik kol yaptırmaya karar verdik. Bakanlık haberdar olunca devreye girerek destek oldu."

Sandıkçı, biyonik kolun takılabilmesi için başta Şeyma öğretmen olmak üzere herkesin seferber olduğuna dikkati çekerek, "Hiç tanımadığımız kişiler katkı yaptı. Çok kısa bir sürede parayı toplayarak yatırdık. Artık kolunu taktırdık ve parmaklarını kullanabiliyor, sağa sola çevirebiliyor. İlk etapta alışma süresi var. Kolunu kullanmadığı için zayıf. Kullandıkça güçlenecek ve rahat hareket ettirebilecek." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:18
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