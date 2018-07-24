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Bitter çikolata faydalı mıdır?

Çoğumuz severek tükettiği bitter çikolata sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri var. Stres ve depresyonla mücadele de etkilidir.Bitter çikolatanın içinde bulunan flavonoidler ve antioksidan maddeler cilt dostu ve güneş hasarına karşı koruyucu özelliktedir.

24 Temmuz 2018 Salı 23:23
Bitter çikolata faydalı mıdır?

Tatlı besinler tüketmeyi çok seven kişilere düşük kalori ve şeker miktarı nedeniyle önerilen bitter çikolatanın aslında birçok faydası bulunuyor. İçinde yoğun miktarda flavanoitler gibi antioksidanlar içerdiği için kalp ve damar sağlığına oldukça iyi çikolata kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Bitter çikolatanın kolesterol seviyesini sağlıklı bir düzeyde tuttuğunu savunan sağlık uzmanları var ama aynı şekilde tam aksini savunan sağlık uzmanları yok değil. Bazı sağlık uzmanları flavanoitler içeren bitter çikolatasının kolesterolü düşürdüğünü düşünmektedirler.

BEYNİ DİNLENDİRİYOR

Diğer bütün çikolata türlerinde olduğu gibi bitter çikolatası da sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlar. Stres ve depresyonla mücadele de etkilidir. Stresten dolayı aşırı şekilde yorulan beynin dinlenmesini sağlayarak ruh sağlığının korunmasına yardımcı olabilir.

CİLT DOSTU

Bitter çikolatanın içinde bulunan flavonoidler ve antioksidan maddeler cilt dostu ve güneş hasarına karşı koruyucu özelliktedir. Bitter çikolatanın içindeki kakao, atardamarları genişleterek cilde giden kan miktarını artırmakta ve cildin daha sağlıklı görünmesini sağlamaktadır. Ancak Bitter çikolata konusunda tüketim miktarı ve içindeki kakao oranının yüzde 70 olmasına dikkat edilmeli. Bunun yanında cilde koyu renk kazandırmak için cilt maskelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

UYANIK TUTUYOR

Bitter çikolatanın diğer bir özelliği ise beyinin bilişsel fonksiyonlarının gelişmesine katkıda bulunmasıdır. Bunun dışında beynin zinde kalmasını sağlar, uyanıklık durumunu uzatır.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 23:23
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