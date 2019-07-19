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BİTSİAD ve DAKA, istihdamın artırılması için bir araya geldi

Bitlis Tekstil Sanayi ve İşadamları Derneği (BİTSİAD) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından istihdamın arttırılması konusunda istişare toplantısı düzenlendi.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:11
BİTSİAD ve DAKA, istihdamın artırılması için bir araya geldi

Bitlis Tekstil Sanayi ve İşadamları Derneği (BİTSİAD) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından istihdamın arttırılması konusunda istişare toplantısı düzenlendi.


BİTSİAD’ın Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan ofisinde gerçekleşen toplantıda; BİTSİAD üyeleri, DAKA Bitlis İl Koordinatörü Kerem Akın ile bir araya gelerek istihdamın artırılması ve tekstil sektörünün ihtiyacı olan alanlarda geliştirilecek projeler için istişarede bulundu. Bitlis’te 2 bin 500 civarında çalışanıyla en çok kişiye istihdam sağlayan tekstil sektöründe faaliyet yürüten 18 tekstil firmasının bir araya gelerek kurduğu BİTSİAD, sektörün genişletilmesi ve yeni girişimleri kolaylaştırmak için bölgedeki ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştiriyor. Görüşmeler kapsamında BİTSİAD Başkanı İrfan Demirkanoğlu, Genel Sekreter Engin Başar, dernek üyeleri Sıraç Nur, Tuncer Yanardağ ve İhsan Okay’dan oluşan heyet, DAKA Koordinatörü Kerem Akın ile bir araya geldi.


Bitlis’teki tekstil firmalarının ihtiyaç duyduğu alanlarda yenilik ve altyapı geliştirme gibi konuların görüşüldüğü toplantıda konuşan BİTSİAD Başkanı Demirkanoğlu, “Tekstil ülkemiz için olduğu kadar Bitlis için de çok önemli bir sektör haline geldi. İl genelinden geniş istihdam alanı oluşturan sektör, tekstil sektörü. Bu anlamda Bitlis ekonomisine yadsınamaz bir katkısı var. Biz bu katkıyı artırmak istiyoruz. Birçok firmamız halihazırda iş genişletme, kapasite artırma çalışmaları içinde. Bütün bunların sonucunda sektör geliştikçe il ekonomisinin ciddi anlamda gelişeceğine inanıyoruz” dedi.


Bitlis’te faaliyet yürüten tekstil firmalarının baskı nakış işlerini Batman ya da Van’dan karşılandığını ve bunun da ekstra maliyet olduğunu söyleyen BİTSİAD Genel Sekreteri Başar ise, “Baskı nakış tesisi yok Bitlis’te, firmalarımız dışarıdan çözüyor bu ihtiyaçlarını. En yakın yerler Van ve Batman, bu da ekstra maliyet demek bizim için. Bu ihtiyacı çözecek yeni bir tesisi üyelerimizle beraber ortak girişim şeklinde kurabiliriz. Bu durumda hem ihtiyacımız giderilmiş olacak hem de sektörün aktörleri arasında gerçekleşen bu işbirliği sektörel motivasyonumuzu artırmış olacak. Bu konuda biz dernek olarak öncülük yapmak, firmalar ve DAKA, KOSGEB gibi ilgili kurum ve kuruluşlar arasında köprü vazifesi görmek durumundayız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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